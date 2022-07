Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Cosa devono aspettarsi i nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli dalla giornata odierna? A fornirci le risposte necessarie è l’Oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni di oggi, domenica 31 luglio 2022. Ha fornito le sue indicazioni tramite la rubrica Radio Latte Miele, dove ha spaziato tra amore, salute e lavoro…

Ariete, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ariete, è arrivato il momento giusto per fermarsi e riflettere su quali siano i progetti giusti da portare avanti. Ariete pronti a combattere per un biennio 2022/2023 di grande risalto. Le lotte possono essere diverse: per stare meglio sul lavoro, per trovare l’amore o per stare meglio fisicamente secondo l’Oroscopo Paolo Fox. È facile che ci sia però qualche discussione in più: tu stai crescendo e qualcuno non tiene il passo.

Toro e Gemelli, che giornata sarà per l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: preparati a vivere una situazione importante. In questi giorni ti renderai conto che ci sono delle situazioni un po’ particolari che non possono più andare avanti: “o dentro o fuori” è un concetto che parte già guardando il cielo dell’anno scorso. L’idea di base è quella di cambiar vita e rilassarsi, poi dipende anche dall’età: i più giovani potrebbero persino pensare a un trasferimento per l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli: qualche piccola perplessità, forse una giornata di nervosismo, con una Luna dissonante che non segnala un blocco totale delle situazioni, ma magari ti fa arrabbiare, ti fa lottare contro i mulini a vento. Chiaramente quest’agitazione va tenuta sotto controllo, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. La filosofia dei Gemelli è: “Quando arriva il problema lo affronto” ed è perfetta, tuttavia se si accumulano troppi problemi, il rischio è che tutti insieme si ripropongano. In realtà, bisogna fare le cose con calma. Ci sono state delle piccole tensioni che vanno risolte, ma l’amore può essere importante.

