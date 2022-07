Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 luglio 2022/ La giornata di Bilancia Scorpione Sagittario

Una nuova domenica, un mese che si chiude e tante domande che piombano sull’Oroscopo Paolo Fox. Le risposte non mancano, quindi se siete nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario, saprete tra poco cosa aspettarvi dalla giornata di oggi, domenica 31 luglio 2022. Le previsioni fornite tramite l’appuntamento tradizionale su Radio Latte Miele sono pronte per essere scoperte…

Che domenica sarà per la Bilancia secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia, questo è un periodo in cui bisogna andare cauti, avverte l’Oroscopo Paolo Fox: da chi ha vissuto uno stop a chi semplicemente adesso deve rivedere tutte le sue collaborazioni, i Bilancia si trovano in un periodo di stasi, di scelta e forse sono un po’ agitati, ma anche produttivi. Di solito quando abbiamo momento così particolari, riusciamo ad allontanare ciò che non ci piace più.

Scorpione e Sagittario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: cielo importante, però restano dentro di te delle piccole o grandi perplessità. Un po’ perché nasci un po’ diffidente: tante volte in amore hai preso tempo, prima di lanciarti in una storia e lasciarti andare definitivamente a una relazione. Dobbiamo cercare di migliorare le nostre relazioni, sempre! Quindi, se ultimamente hai avuto qualcuno contro o ti sei sentito un po’ messo da parte, o ti sei messo da parte per osservare meglio quelli che stavano attorno a te, forse adesso devi cercare di essere un po’ più accondiscendente secondo l’Oroscopo Paolo Fox e capire che nella vita bisogna anche accomodare le cose e non vivere sempre tutto di petto.

Sagittario: rilancio! Venere fra un po’ abbraccerà il tuo segno, in linea con i tuoi pensieri. Tu lo sai che detesti quelli che dicono sempre “no”: magari non sbagliano, però che noia! Hai bisogno di qualcuno che ti stimoli a fare, che sia d’accordo con te e che sia anche un pochino folle. Giove favorevole riguarda convivenze, matrimoni e nuovi amori per l’Oroscopo Paolo Fox.











