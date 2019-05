OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 31 maggio 2019: Bilancia, Scorpione, Toro, Pesci

Oroscopo oggi venerdì 31 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele torna puntuale anche oggi, venerdì 31 maggio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vivrà alcuni giorni interessanti sotto il punto di vista dell’amore, qualcuno è già innamorato altri potrebbero fare begli incontri. Di certo la passione sarà protagonista. La Luna nel segno del Toro svolge un bel ruolo da interprete principale e potrebbe regalare delle soddisfazioni non da poco. Questo è un momento in cui se si riesce a trovare la persona giusta si può arrivare a grandi cose. I Gemelli sono in grado di mettere le persone alle strette se vogliono qualcosa di più. Non sempre però l’essere così carismatici paga, anzi qualche volta potrebbe creare anche dei problemi non facili da risolvere. Rimanere umili è fondamentale. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Partiamo il giro dei segni dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete tra venerdì e domenica molti parleranno d’amore e ora è il momento per risvegliare le passioni. Domenica è una giornata con un punto esclamativo per le relazioni. Certo che dagli inizi di maggio qualcosa è rinato nel cuore. Perché l’Ariete vive dei momenti di grande isolamento e poi improvvisamente rinasce? Perché in qualche modo si è protagonisti della stagione che li vede nascere, cioè la primavera. Inizia in un periodo in cui è tutto ghiacciato. Il Toro con la Luna nel segno è più forte, adesso anche se si è vissuto delle complicazioni si potranno risolverle. Questo può indicare il fatto che qualcuno tra queste giornate avrà più voglia d’amare. Certo che c’è bisogno di conferme, il Toro non molla quando c’è una persona interessante. I Gemelli ora potrebbero mettere alle strette una persona per poter ottenere qualcosa in più, magari dal punto di vista lavorativo. C’è un problema che poi riguarda la casa o un trasferimento, tutti quelli che poi non hanno problemi di abitazione devono comunque capire che questo è un periodo in cui si naviga a vista. Il Cancro deve ritrovare in questo week-end un po’ di serenità, l’unico modo di farlo è staccarsi da una realtà che è difficile da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario questo week-end potrebbe portare alla luce qualche distanza nei legami sentimentali. Se si è distanti significa che qualcuno è stato troppo vicino. Questo fine settimana permette di capire fino a che punto una storia resta importante. Sono giornate test in cui se una storia funziona si capisce dalle prime ore. Anche una stupidaggine può scatenare una discussione. Il Capricorno deve dare importanza a viaggi e spostamenti, si è stanziali ma bisogna dire che gli spostamenti danno buone idee e permettono di osservare le cose da lontano soprattutto se si hanno dei problemi. Se si è avuto delle difficoltà in amore come all’inizio di maggio ora si deve cercare di risolvere. In amore l’Acquario tutto questo può portare un po’ di conflittualità soprattutto se non c’è la persona giusto accanto. La confusione è grande. I Pesci venerdì e sabato hanno giornate interessanti e i contatti con gli altri saranno favoriti. Nel lavoro si pensa che qualcuno voglia provare a mettere le bastoni tra le ruote. Molti ora stanno osservando più che agendo. Se si deve chiarire qualcosa in amore sarà meglio farlo subito.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Infine vediamo di analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone non ha una giornata difficile ma a livello sentimentale risulta un po’ più complessa. O deve dare spazio a progetti di lavoro o c’è una bugia che proprio in questo momento potrebbe essere scoperta. Di solito si è molto sinceri, non si vorrebbe che qualcuno avesse raccontato una cosa sbagliata. Attenzione a ricordi spiacevoli e a persone che oramai non fanno più parte della propria vita. Insomma è tempo di cambiare tutto. In realtà se si va a guardar le cose nello specifico per la Vergine non c’è nulla che non funzioni ma è tutto disordinato. Non si ha una visione chiara del futuro e dal punto di vista lavorativo e anche professionale è tutto conflittuale. Poi ci sono state anche spese impreviste sia per l’automobile che per un guasto e questo ai nati sotto il segno della Vergine dà fastidio. Le emozioni tornano protagoniste e in amore si consiglia di chiarire subito quello che non va. La Bilancia a volte rimane immersa troppo a lungo nei ricordi. Però ora sarà il passato a tornare, e sarà un passato non così gradevole, un ex o una persona che batte cassa. Molti hanno avuto anche una bella conferma di recente ma non basta perché in ambito lavorativo si possono avere belle soluzioni però è ancora lontano il momento della soluzione finale. Qualcosa cambia nel lavoro ma ci vuole un pochino di tempo. Non si deve dare nulla di scontato in amore perché è un sentimento può tornare a essere bello. Lo Scorpione tra venerdì e sabato può tornare a fare tante cose. Questo sarà un momento di grande passionalità e novità e traslochi o soluzioni che riguardano l’ufficio. Da chi deve traslocare l’ufficio a chi deve rimmodernarlo a chi poi deve fare qualcosa non si esclude che qualcuno debba noleggiare un furgone oppure rimettere in ordine ciò che è stato sballato negli ultimi tempi. In amore si stanno aspettando soluzioni ma non si è stati molto chiari. Gli Scorpione soli e separati dovrebbero cercare l’amore in un posto migliore di una chat o di una soluzione legata ad internet. Chi cerca l’amore in luoghi così scontati forse ci resta male. Per fortuna Venere resta in aspetto buono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA