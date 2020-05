Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 Maggio 2020/ Toro, Vergine, Pesci, Capricorno e…

Pubblicità

Toro, Vergine e Capricorno: l’oroscopo di Paolo Fox

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Che domenica 31 maggio sarà per il Toro? Giornata di forza che prelude ad un’interessante fase di recupero. Tra Agosto e Settembre sarà possibile recuperare alcune questioni rimaste ferme durante gli ultimi mesi, nonostante sia consigliabile concludere le questioni più impegnative entro l’autunno. Parliamo adesso del segno della Vergine: nonostante questo possa essere nel complesso un periodo ricco di trasformazioni positive, le ultime due settimane potrebbero aver generato un po’ di affaticamento. Il desiderio di darsi da fare dovrà essere assecondato prestando una maggiore attenzione alle necessità del proprio fisico. Una piccola crisi, forse legata ad un evento familiare accaduto negli ultimi mesi, invita a recuperare un po’ di affinità nei rapporti sentimentali. Chiusura per il segno del Capricorno: il ruolo importante di Giove e Saturno durante i prossimi mesi renderà particolarmente determinante questo periodo, conducendo a scelte inaspettate. L’arrivo di alcune buone novità permetterà di trovare un po’ di ottimismo.

Scopri l’oroscopo del Cancro, Scorpione, Pesci

Non poteva mancare l’approfondimento dedicato ai segni d’Acqua nell’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cosa deve aspettarsi il segno del Cancro a partire da questa domenica 31 maggio? Il mese di Agosto si rivelerà particolarmente interessante per quanto riguarda i sentimenti, nonostante un Giove opposto sembri porre qualche incertezza. La presenza di Mercurio nel segno garantisce una buona riuscita anche nelle situazioni più difficoltose che sembrano creare parecchia tensione. Nati Scorpione? Durante questo periodo qualcuno potrebbe avvertire l’esigenza di vivere le proprie relazioni con un po’ di brio in più, alimentando il desiderio di attuare importanti cambiamenti insieme al partner. Chi non si trova ad ora coinvolto in alcuna relazione, potrà lasciarsi attrarre da persone difficili da gestire. Gran finale con il segno dei Pesci: la confusione di queste giornate potrebbe causare alcune tensioni poco definite all’interno di alcuni rapporti interpersonali. Una situazione particolarmente complessa potrebbe generare un po’ di perplessità e malcontento.



