Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Gemelli, Bilancia…

Quale giornata devono aspettarsi coloro che appartengono ai segni d’Aria? A fornire una risposta è l’oroscopo Paolo Fox, che ha dato le sue indicazioni per oggi, lunedì 31 maggio 2021, nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Allora non indugiamo, ma entriamo anzi nel merito delle previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione...

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Gemelli secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo il viaggio tra i segni d’Aria con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’Acquario. Ha un giorno importante, con Sole, Mercurio e Venere attivi, e quindi questa è una settimana valida, preludio anche di un periodo migliore. C’è stata una piccola o grande rivoluzione nella tua vita, la stai attuando e hai il desiderio di cambiare tutto, magari anche di andare a vivere in un posto diverso. Se per esempio avevi abbandonato un hobby, è possibile che tu voglia ricuperarlo: l’Acquario punta in alto e vuol fare cose nuove e soprattutto rimettersi in gioco altrove, anche se è prossimo alla pensione.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimanali 31 maggio-6 giugno 2021/ Classifica, segni flop: vergine...

Ora tocca al segno dei Gemelli, che deve solamente stare attento alle sbadataggini: con Giove dissonante potrebbero arrivarti dei piccoli fastidi dovuti alla superficialità che accompagna scelte che sembrano di minor peso. Conflitti da sbrogliare per quanto riguarda le relazioni, ma ora hai l’appoggio di tanti pianeti, quindi l’amore può tornare.

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ora chiudiamo con le previsioni per la Bilancia. E uno dei segni più creativi e tutto ciò che fai, in questi giorni, è amplificato. Puoi superare un biennio pesante, ma credo che tu debba essere molto forte e progettuale e non sollevare polemiche. Potrebbe esserci una chiamata: questo è un periodo importante per tutte le coppie che hanno dovuto mettere in pausa un impegno o un progetto. Attento a non metterti in situazioni imbarazzanti, soprattutto a non fare la voce grossa con chi è più forte di te. La Bilancia dovrebbe rispolverare il senso della diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 maggio-6 giugno 2021/ Classifica, segni Top: Leone, ariete...

© RIPRODUZIONE RISERVATA