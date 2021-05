Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Capricorno, Toro, Vergine…

L’oroscopo Paolo Fox ha fornito le sue previsioni per oggi, lunedì 31 maggio 2021, anche per i segni di Terra. Dunque, nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele ha spiegato cosa devono aspettarsi nella giornata odierna coloro che sono nati sotto il segno di Toro, Vergine e Capricorno. L’astrologo infatti nella rubrica “Latte&Stelle” ha fornito le sue indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Gemelli, Bilancia...

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno e del Toro secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo subito con il Capricorno per capire cosa deve aspettarsi secondo l’oroscopo Paolo Fox. Il segno del Capricorno è forte e lunedì, martedì e mercoledì sono tre giornate importanti, Marte opposto però dice che sei teso e nervoso: vorresti litigare con molta gente, ma poi fai buon viso a cattivo gioco. Adesso avresti bisogno dell’aiuto degli altri, tuttavia sei molto orgoglioso e non avrai voglia e tempo per chiederlo. Se ci fosse però un po’ più di collaborazione in famiglia e sul lavoro, saresti più sereno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione...

Passiamo alle indicazioni dell’astrologo per i nati sotto il segno del Toro. Dovri allontanarti da una certa agitazione che ogni tanto pervade l’animo. Questo Saturno dissonante non parla di blocchi nel lavoro, ma di preoccupazioni che potrebbero anche essere legate alle persone che ti stanno intorno. Per esempio, per chi è in coppia, ci potrebbe essere una preoccupazione per ciò che sta accadendo al partner. Probabilmente in questi giorni aiuterai una persona a stare calma e a non agitarsi, per non mettere a repentaglio la serenità della famiglia. In amore sei abbastanza tranquillo, ma in alcuni rapporti c’è bisogno di placare gli animi.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimanali 31 maggio-6 giugno 2021/ Classifica, segni flop: vergine...

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere il percorso tra i segni di Terra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la Vergine. Pare che in questi giorni tutto sia contro di te, ma in realtà non è così. È l’ambiente che ti circonda che può creare delle dispute oppure può esserci qualcuno che, siccome sei molto bravo, cerca di metterti il bastone fra le ruote. Attenzione a questioni legali o rinnovi contrattuali: devi riflettere bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA