Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione…

I segni d’Acqua sono anche loro protagonisti dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. L’astrologo ha fornito le previsioni per oggi, lunedì 31 maggio 2021, per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa devono aspettarsi per la giornata odierna? Non resta che cominciare questo viaggio per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Pesci e del Cancro secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il tour tra i segni d’Acqua parte subito e facciamo tappa dal segno dei Pesci. Stanno vivendo una fase conflittuale nel mese di maggio, ma si avviano ad una fase di recupero. Chi ha un amore ancora attivo, sarà più disponibile alla comprensione, mentre chi ha vissuto una separazione deve stare attento a non pensare a ciò che è stato. Bisogna voltare pagina e il mese di Giugno è perfetto per questo. Giove ha iniziato un transito importante per i progetti lavorativi: rinnovamento in corso, molto favorevole.

Non si sbilancia particolarmente l’oroscopo Paolo Fox nelle previsioni che riguardano il Cancro, ma sono senza dubbio indicazioni utili quelle che fornisce. Inizio di settimana interessante, tanto più che a giugno avrai Venere nel segno che è di buon auspicio se hai intenzione di farti avanti. Inizia a guardarti intorno e punta in alto.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ultimo capitolo dell’oroscopo Paolo Fox è dedicato allo Scorpione. Un po’ sottotono solo per lunedì, ma poi ci sarà una ripresa già da martedì e mercoledì. In realtà Giugno è il mese dell’amore, degli incontri. Non tutti gli Scorpioni si fidanzeranno a vita se sono single, ma certamente cadranno in un’emozione. Per esempio, anche una persona conosciuta da una vita può diventare interessante e naturalmente il cielo di Giugno è un cielo che può aprire il cuore di tutti quelli che sono rimasti un po’ soli. Bello questo cielo, perché Venere andrà in buon aspetto a Giove anche per le questioni professionali, per rimetterti in gioco, per riprendere un po’ di coraggio.

