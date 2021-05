Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete, Leone…

Cominciamo la settimana con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni per oggi, lunedì 31 maggio 2021. Il mese volge al termine, ne stiamo per accogliere un altro e allora diamo un’occhiata alle indicazioni dell’astrologo, fornite come sempre su Radio Latte e Miele, ma concentrandosi sui segni di Fuoco, quindi su cosa devono aspettarsi Ariete, Leone e Sagittario…

Apriamo subito le danze con il Sagittario. Il segno è ancora molto confuso: prima di dire stop a un amore oppure “ti amerò per sempre”, aspetta il 2 Giugno, quando Venere non sarà più contraria, perché ciò che fai adesso è un po’ critico. Se per esempio ami da tanto tempo una persona e tradisci sono guai, se ti senti tradito, ancora peggio. C’è una grande storia d’amore che in questi giorni va rivista, magari su degli aspetti organizzativi. Possibile che uno dei due abbia già cambiato la propria vita per questa relazione: hai bisogno di ritrovare un po’ di tranquillità.

Ora invece è il momento dell’Ariete. L’Ariete inizia la settimana carico di energia e soprattutto con tanta voglia di mettersi in gioco, soprattutto di risolvere tante complicazioni. Certamente per qualcuno è partito un nuovo progetto. In amore in questo periodo sei tutelato.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il viaggio tra i segni del Fuoco con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il Leone. È spaesato, stanco, nervoso, arrabbiato, perché c’è una forte fatica nel riuscire a portare avanti tutto. Molto interessante il cielo per i sentimenti. Nel lavoro è possibile che un ciclo sia terminato e tu debba ripartire con qualcosa di nuovo. Prenditi un’estate di relax e cerca di fare delle scelte tutelate.

