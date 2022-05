Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: le previsioni

Per la giornata di martedì 31 maggio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Ariete, Toro e Gemelli per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete: L’Ariete si trova in una condizione di grande forza, perché con Giove nel segno non si può che dare spazio a grandi progetti. Tuttavia, proprio per questo motivo, ci sono delle giornate febbrili: quando l’Ariete fa una cosa, usa l’istinto e solo dopo si rende conto se magari ha esagerato o se ha dato troppo spazio a persone che non meritavano fiducia. Ritengo che molti dei tuoi guai, soprattutto nella prima parte dell’anno, dipendano da questo aspetto. La giornata di oggi impone in qualche modo una revisione di alcuni metodi di azione.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: L’amore è sempre protagonista nella vostra vita, ma adesso, con questa Venere importante, non bisogna certo mettersi in un angolo e, se c’è già una bella storia, va potenziata. Se per caso c’è stata una crisi profonda, soprattutto a marzo, e state sempre con la stessa persona, vuol dire che l’avete perdonata, perché magari certi atteggiamenti che lì per lì avevate stigmatizzato, avete capito che sono nati non per cattiveria, ma perché probabilmente erano dovuti a problemi personali. Ora si può ripartire.

Gemelli: Per i Gemelli è un cielo di forza, con Marte e Giove interessanti, per tutto il mese di giugno, Saturno eccellente e il Sole nel segno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox si chiude un mese strepitoso dal punto di vista astrologico e non ci dimentichiamo poi che il novilunio lavora per voi: Sole e Luna, entrambi nei Gemelli. Questa è un’occasione in più per rilanciare anche dei progetti e non dimenticate che l’amore può diventare più importante dal 23 del mese di giugno.

