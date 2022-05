Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2022/ Cancro, Leone, Vergine: la giornata

Tocca a Cancro, Leone e Vergine: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di martedì 31 maggio 2022.

Cancro, che martedì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro: Le sensazioni che provate adesso sono intense, ma voi avreste bisogno di una maggiore forza che forse è mancata e qualcuno ha pagato cara questa situazione, perché non è stato bene o ha vissuto qualche problema. La cosa buona di questo cielo è che piano piano si recupera. Molti avranno voglia di stare per conto proprio e magari di rivedere le proprie strategie di lavoro,

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Leone e Vergine?

Leone: Questo è un martedì importante più per il lavoro che per il resto: c’è da risolvere una piccola questione legale, finanziaria. Ricordate però che anche le cose che in questo periodo possono apparire come negative, diventeranno favorevoli, perché magari vi metteranno ancora più in luce o magari sono delle strategie che potreste adottare, per far parlare un po’ più di voi. L’oroscopo Paolo Fox svela che sarà un po’ meno ispirata la situazione sentimentale: nulla di grave, se amate tanto una persona, ma è probabile che, in questi giorni, ci sia qualcosa che non va.

Vergine: Questo è un cielo che produce ancora effetti importanti: Venere e Mercurio sono in aspetto interessante come Urano, quindi questa situazione astrologica non solo permette una scelta migliore rispetto al passato, ma c’è qualcosa di più per voi. Il novilunio oggi incide parzialmente sul vostro stato fisico, per cui è probabile che ci sia un piccolo momento di disagio, ma solo al mattino. Per il resto è una giornata a quattro stelle e non ve ne do cinque solo per questo motivo.

