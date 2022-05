Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Acquario, Pesci: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 31 maggio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: I pensieri non sono come le parole, perché rimangono nella mente. Questa insofferenza che il Capricorno rivela, quando le cose non vanno esattamente come desidera, potrebbe essere maggiormente evidente oggi ed è una contraddizione nel temperamento. Questo processo di grande evoluzione per il Capricorno, ma con Giove e Marte dissonanti, comporta qualche ostacolo da superare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non bisogna mettersi contro nessuno e anche se ti propongono un incarico o un qualcosa che non ritieni all’altezza delle tue aspettative, accetta ugualmente, perché non è il periodo giusto di lasciare andare le cose. Non c’è più in amore una sensazione di fastidio che hai provato, tuttavia, in certe coppie è necessario riparlare e ricucire uno strappo.

Acquario: L’Acquario è il principe di questa settimana: delle soluzioni si possono trovare e si può ripartire. Bisogna liberarsi dei retaggi del passato. Per le coppie che si vogliono bene e che hanno deciso di sfruttare questo Giove favorevole, nessun limite! A parte i soliti problemi di carattere economico che Saturno cerca di limitare. Questo pianeta nel segno rappresenta un po’ di rigore che qualche Acquario ha dovuto inserire nella propria vita.

Pesci: Sono delle giornate lievemente sottotono, queste di inizio settimana, poi si recupera molto da venerdì in poi. Sei una persona molto fantasiosa, a volte staccata dalla realtà perché, soprattutto di recente, stai vivendo una realtà che non capisci, e per questo a volte sei anche abbastanza sconcertato da quello che ti circonda. Stando a quanto indicato dall’Oroscopo Paolo Fox cerca di fare tutto con calma, per evitare di sbagliare, e ricorda che comunque è fatta salva la posizione di Venere che, dal punto di vista emotivo, dà una bella forza. Sul lavoro, in questi giorni, qualche compromesso bisogna accettarlo. Cerca di stare tranquillo.

