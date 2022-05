Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2022/ Quali al top tra Bilancia, Scorpione, Sagittario

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo martedì 31 maggio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende la Bilancia, le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Bisogna farsi coraggio e capire che, anche se ci sono tanti oppositori, tante tensioni, la forza per andare avanti c’è. Marte e Giove sono in aspetto un po’ conflittuale e creano qualche disagio, soprattutto a coloro che hanno vissuto un momento difficile tra aprile e maggio, a livello fisico o sentimentale. La cosa bella di questo oroscopo è che c’è certamente tanta voglia di reagire alle provocazioni imposte dal destino, ma soprattutto tanta voglia di amare. Stando all’Oroscopo di Paolo Fox forse in questi giorni siete talmente sotto pressione, che vi comporterete anche in maniera un po’ strana: qualcuno vi taccerà di superficialità o immaturità, ma non è così, perché sappiamo che la Bilancia si carica spesso anche dei fastidi e dei problemi degli altri, di chi sta attorno, Tuttavia, ci sono giornate in cui la mente deve divagare e lo spirito dev’essere lasciato libero.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Se fai lo stesso lavoro, se vedi la stessa gente, se fai sempre la stessa vita, non sei molto contento. Per cui, complice forse anche questa stagione molto calda che a livello fisico è un po’ più di prova, è un periodo che comporta più fatica. Comunque tu sei sempre molto richiesto e molto amato, ma forse non ti vuoi lanciare e ti tieni sulle tue. Tante cose da fare e c’è chi è in ritardo con le consegne.

Sagittario: È un cielo di benevolenza, ma ancora non così forte come lo sarà da giugno in poi. I commercianti potrebbero pensare di vendere, acquistare, trasferirsi, dipende dalla situazione. Come indicato dall’Oroscopo Paolo Fox Molto si muove a giugno, con nuovi progetti e programmi che valgono anche per l’amore: costruire qualcosa insieme, rafforzando l’unione, o fare una nuova amicizia amorosa sarà importante.

