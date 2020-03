Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2020/ Ariete, Cancro, Leone e Gemelli

Oroscopo: le previsioni di oggi 31 marzo per Ariete e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quando detto a LatteMiele per i segni di Ariete, Cancro. L’Ariete sente una forte stanchezza in questa giornata, che arriverà soprattutto nel pomeriggio. Il consiglio è quello di mantenere il più possibile la calma. In amore Venere da aprile è intrigante, adesso si è tutti in difficoltà ma ora le storie belle continuano. Da fine marzo molte questioni iniziano a muoversi. Con ritardo però è possibile arrivare allo scopo. Si conta tanto sulla primavera, che aiuterà a mettere giudizio anche per una storia che si vuole ufficializzare. Il Cancro è in grande crescita e rinascita e il fatto che Saturno non sia opposto per qualche settimana provoca un respiro che sarà sicuramente definitivo dalla fine dell’anno. In questi giorni si è chiamati a fare di più le cose. In amore ci sono soprattutto delle perplessità sui rapporti di vecchia data.

Paolo Fox, oroscopo per Leone e Gemelli

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni di Leone e Gemelli. Il Leone non ha perplessità in amore e anzi i prossimi tre o quattro mesi sono importanti. Si devono fare due conti come si dice. Questa giornata è un po’ sottotono porta dei problemi che andrebbero risolti a fondo. Spesso si è più attenti a fare che a pensare. Ora si deve pensare molto bene alle cose che dovete fare. Saturno in opposizione mette i bastoni tra le ruote. Da rivedere alcune cose. I Gemelli devono puntare sulle relazioni, l’oroscopo va aggiornato sulla base di quello che è successo nel mondo. Le relazioni con Venere da aprile nel segno fino ad agosto valgono tanto. Se si è soli si può vedere un po’ su internet. Ora però non dovete dare nulla per scontato. Maggio e giugno sono mesi importanti. Riscattarsi in amore però è importante. Lavorativamente parlando si deve superare una crisi nata l’anno scorso.



