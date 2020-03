Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2020/ Previsioni: Cancro al top, Toro e Pesci…

Oroscopo Paolo Fox, 31 marzo 2020: segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che possono essere considerati i segni vincenti di oggi, 31 marzo 2020. Cancro: la Luna è pronta a entrare nel segno in questo periodo. Da un lato ci sono emozioni intriganti, dall’altra però una certa agitazione. La giornata dovrà portare il segno a mantenere un controllo con attenzione e voglia di gestire tutto al meglio. Bilancia: grazie a questo oroscopo torna la voglia di accettare le sfide più imponderabili. C’è la possibilità di mettersi in gioco. Si è attratti dalle persone belle sia esteticamente che mentalmente. Tutti i legami che si possono considerati ripetitivi e pronti a cadere nella routine rischiano di creare noia. Scorpione: periodo di grande forza questo che permetterà ai nati sotto il segno di portare avanti alcuni progetti importanti. Arriveranno delle complicazioni nella seconda parte della giornata. Non ci si deve fermare e provare a organizzare qualcosa di importante. In famiglia però ci vorrebbe un po’ di prudenza.

Segni in un momento di up per l’oroscopo di Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni da considerare in un momento di up. Toro: la Luna amica può dare una mano a risalire la china, con una giornata che sembra essere interessante. A disturbare rimane però Saturno che ha iniziato da qualche giorno un transito veramente complicato. Alcuni sembrano pronti a riprendere un progetto che al momento avevano messo da parte in favore di altro. Capricorno: ci sono in mente dei programmi rivoluzionari. Le persone che si hanno attorno in qualche modo devono essere controllate. Tutte le responsabilità vissute dal segno sono alle spalle, anche se si dovrà fare attenzione al futuro a iniziare da giovedì. Pesci: si deve fare uno sforzo in amore in questo momento, arriverà presto una piccola conferma. C’è voglia di chiedere a chi si ha vicino una verifica di quanto si prova. Chi è lontano deve evitare invece conflitti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA