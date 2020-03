Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2020/ Scorpione, Acquario, Sagittario e Pesci

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 31 marzo 2020: Scorpione e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox è sicuramente da tenere presente per i segni di Scorpione e Acquario. Lo Scorpione tra qualche giorno non avrà più Venere opposta crea grande forza. Si tratta però di elementi di forza che riguardano tutto aprile per arrivare poi fino ad agosto. I nuovi rapporti sentimentali non vanno declinati, qualche complicazione arriva a fine settimana perché si è stanchi. Solo in famiglia si vuole un po’ più di prudenza. L’Acquario sta cambiando vita, nonostante quello che stiamo vivendo si capisce ciò che realmente si desidera e che negli ultimi anni non c’è stata la capacità di dire stop a situazioni portate avanti per quieto vivere. Si detestano le convenzioni. Se dicono che si è polemici forse hanno ragione.

Oroscopo per Sagittario e Pesci, che giornata sarà?

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ora ad analizzare i segni Sagittario e Pesci. Il Sagittario ha sempre una marcia in più anche nei momenti difficili riesce ad essere ottimista e convinto che si arriverà al risultato. È proprio questa energia che può essere d’aiuto nel lavoro, bisogna prepararsi perché ci sono state anche polemiche. I sentimenti devo essere messi alla prova, specie per chi convive col partner in questo periodo particolare e non si può fuggire. Ci vuole attenzione. I Pesci in amore devono fare sforzi e aspettano conferme. Importante fare verifiche anche a livello sentimentale. Se una persona è lontana, fisicamente o psicologicamente, è meglio evitare conflitti cercando di ragionare e aspettare. Le questioni pratiche sono in sviluppo.



