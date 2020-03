Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2020/ Toro e Cancro al top, Leone amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox ci tiene compagnia per la giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle su LatteMiele, ecco i segni che si possono considerare al top. La Luna strizza l’occhio al Toro che ha dalla sua parte anche un transito del tutto particolare di Saturno che potrebbe portare delle ottime intuizioni. Nonostante questo forse sarebbe meglio rimandare alcuni progetti. Il Cancro sta vivendo la sua vera rinascita, è il segno dello zodiaco che meglio interpreta questo periodo e che viene considerato maggiormente in crescita. Anche il Leone è in un buon momento con le idee chiare in amore. I prossimi tre o quattro mesi potrebbero essere davvero molto importanti. Attenzione però a fare eventuali passi sbagliati che si possono pagare molto cari. Rimanere tranquilli può portare sempre e comunque a buoni risultati.

LAVORO – Ecco quanto detto per il lavoro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro deve rimandare alcuni progetti che in questo periodo, per diversi motivi, iniziano a creare un po’ di pesantezza. I Gemelli devono superare una crisi che si trascinano dietro dallo scorso anno quando Giove era opposto. Riscattarsi può essere un punto di partenza per iniziare una nuova vita. Il Leone deve fare due conti e rivedere alcune cose. Vive un momento che viene complicato dalla presenza di Saturno pronto a mettere i bastoni tra le ruote. Va ricordato che questo pianeta arriva per tagliare i rami secchi e quindi l’opposizione non per forza significa qualcosa di negativo. La Vergine ha delle idee molto importanti e nonostante il periodo complicato che tutti viviamo è progettato al futuro, produttivo nonostante tutto. Il Capricorno ha la forza di riuscire sempre e comunque a riadattarsi alle situazioni che capitano.

AMORE – Leggiamo l’oroscopo di Paolo Fox per il campo dell’amore. Il Leone vive un momento importante per i sentimenti, non ha nessuna perplessità e nei prossimi mesi può ottenere una crescita davvero importante. Nonostante questo la giornata di oggi potrebbe presentare delle criticità. L’Ariete vuole ufficializzare una storia d’amore, si conta molto sulla primavera che dovrebbe aiutare a mettere giudizio in quello che si fa. Venere da aprile sarà nel segno dei Gemelli e potrebbe di fatto regalare una crescita proporzionale, verso un futuro che potrebbe portare a una crescita sotto diversi punti di vista. Il Cancro invece ha delle perplessità soprattutto se si trova di fronte a una storia di lunga data. Attenzione perché qualche storia potrebbe davvero finire. Se però si tiene veramente a una persona si può parlare con serenità



