Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Segni di Fuoco al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Ariete, Leone, Sagittario, sono i segni zodiacali che l’astrologo mette sotto la lente d’ingrandimento nella rubrica Latte&Stelle. Cosa aspettarsi da questo mercoledì 31 marzo 2021? Continuate a leggere per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: nonostante queste giornate sembrino godere di una buona capacità di azione, qualcuno potrebbe risentire di qualche piccola preoccupazione legata all’ambito lavorativo. I numerosi progetti da varare in vista dell’estate potrebbero far riemergere alcune vecchie problematiche. In amore Venere e Sole favorevoli sembrano promettere delle buone novità.

Nati Leone? Una Luna difficile da gestire potrebbe portare alla nascita di alcuni piccoli contrasti. I disagi vissuti negli ultimi tempi sembrano aver imposto la conclusione di alcune situazioni ormai insoddisfacenti, ma potrebbero aver lasciato una fastidiosa tensione capace di riflettersi negativamente su alcune relazioni.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, le prime settimane di Marzo potrebbero aver causato qualche disagio, ma ora gli ostacoli più invalidanti sembrano essere stati superati. Grazie a Sole e Venere favorevoli, queste giornate possono regalare alcune buone intuizioni ed emozioni molto interessanti..

