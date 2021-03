Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Focus sui segni d’Aria per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ha risposto presente al consueto appuntamento con la rubrica Latte&Stelle in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Questo significa che in questo spazio, noi de ilsussidiario.net ci dedicheremo a quanto ha detto l’esperto delle stelle rispetto a Gemelli, Bilancia e Acquario…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Siete Gemelli? Sole e Venere favorevoli sembrano rendere queste giornate perfette per ritrovare la creatività e il desiderio di rimettersi in gioco, dopo dei mesi piuttosto pesanti. Anche in amore questo periodo potrebbe portare novità interessanti: settimana utile per lasciarsi andare ai sentimenti.

Per la Bilancia l’arrivo della primavera sembra avvicinare il momento in cui sarà necessario attuare diversi cambiamenti importanti, e questo potrebbe causare nei nati nel segno qualche disagio, Il peso delle responsabilità e le preoccupazioni legate al futuro sembrano segnare questo mercoledì.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno d’Aria? Ovviamente si tratta dell’Acquario: questa settimana sembra promettere occasioni molto importanti, ma questo mercoledì potrebbe soffrire di una condizione fisica non ottimale. Stanchezza e confusione potrebbero creare qualche difficoltà nella gestione di alcune situazioni.

