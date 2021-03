Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno: i segni di Terra sono, immutabili, questi. A cambiare di giorno in giorno sono invece le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: cos’avrà in serbo per i sopracitati l’astrologo? Diamo un’occhiata a cos’ha detto oggi nel consueto appuntamento con la rubrica Latte&Stelle di Radio Latte e Miele…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: i numerosi impegni degli ultimi tempi potrebbero aver avuto qualche ripercussione in più sul piano fisico, portando qualcuno ad avvertire un profondo senso di stanchezza. Anche la giornata di oggi sembra soffrire di questa situazione, costringendo qualcuno a confrontarsi con disagi e fraintendimenti.

Capitolo Vergine: nonostante questa settimana non sembri offrire grandi opportunità, la giornata di oggi potrebbe regalare la grinta necessaria a riguadagnare fiducia nei confronti del futuro. Questa situazione astrologica potrebbe aiutare i nati nel segno a riorganizzare la propria vita per cercare di riconquistare una serenità scivolata in secondo piano a causa dei numerosi impegni cui far fronte.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura riservata al segno del Capricorno: il 2020 sembrerebbe aver portato alcune trasformazioni positive, ma restano da gestire delle piccole situazioni capaci di creare un po’ di preoccupazione. Il tempo porterà le risposte necessarie.

