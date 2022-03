Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: giornata top?

Giovedì, ultimo giorno di marzo. Inizia una nuova giornata, che ci offrirà tante novità per quanto riguarda l’amore, la salute, le amicizie, il lavoro e non soltanto. Cosa succederà ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. Come ogni mattina, l’astrologo parla attraverso i canali di Radio Latte Miele. Ecco dunque le previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario, segni di aria.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Sole e Luna…

Gemelli, in questi giorni avete i pianeti a favore: Sole, Mercurio e Luna sono finalmente positivi nel vostro cielo. L’Oroscopo Paolo Fox non ha dubbi: queste influenze sono fondamentali per le scelte importanti di questo mese di aprile. In questi giorni non sarà tutto facile, anzi, non mancheranno i momenti di sconforto, ma non bisogna scoraggiarsi: avrete modo di trovare il modo di superare la tensione e di vivere momenti più sereni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 marzo 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni…

Bilancia e Acquario cosa aspettarsi oggi? Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per la Bilancia, la luna opposta in questi giorni indica la necessità di risolvere diversi problemi che da qualche tempo vi affliggono. In molti possono aver subito gli effetti di scelte sbagliate e dunque ora cercano il modo di risolvere gli errori commessi. Per il mese di aprile sarà fondamentale risolvere tutti i problemi che vi ronzano per la testa in questi mesi. Questo giovedì, intanto, cercate di non essere troppo ostili verso voi stessi, meditando sui problemi del momento.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata...

Le previsioni di oggi dell’oroscopo Paolo Fox per l’Acquario, il cielo vi rende protagonisti grazie a tanti pianeti in vostro favore, che dunque hanno un influsso positivo sul vostro umore e non solo. In questi giorni, dunque, attenzione alle scelte importanti da fare. Siete in un buon momento e dunque siete portati e prendere decisioni importanti. Ragionate e scegliete per bene, così da rendere possibile il realizzarsi di tanti sogni conservati da tempo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA