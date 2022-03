Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 marzo 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni…

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 31 marzo 2022 per Toro, Vergine e Capricorno

Non è un Oroscopo facile quello dei segni di terra. In questi giorni, Toro, Vergine e Capricorno si trovano a fare i conti con un cielo difficile che porta nervosissimo e problemi in amore ma anche sul lavoro. Paolo Fox, sui canali di Radio Latte Miele, ci dà le sue previsioni per la giornata di oggi, giovedì 31 marzo. Ecco come andrà.

Oroscopo Branko settimanale 1-7 aprile 2022/ Classifica: Gemelli, Bilancia, Vergine flop

Toro, l’amore secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Toro, il mese di marzo non è stato semplice per voi ma fortunatamente è passato. Per molti di voi è stata tanta l’amarezza in queste settimane, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Potreste aver chiuso una storia importante o aver rinunciato ad una persona alla quale tenevate molto. Non è da escludere, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, che per questo mese di aprile l’amore torni protagonista. Potreste avere la possibilità di ritrovare qualcosa dal punto sentimentale.

Oroscopo Branko settimanale 1-7 aprile 2022/ Classifica e previsioni: Ariete, Capricorno e Pesci al top

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, momento negativo

Vergine, siete nel caos più totale. Non è affatto un momento sereno: le critiche a vostro carico si sprecano e difficilmente riuscirete ad evitare la tensione con le persone che vi criticano. Questo giovedì può andare comunque meglio rispetto al periodo che avete appena vissuto: occhio però a chi cerca di provocarvi e farvi cadere in un tunnel negativo. Parola dell’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, i pensieri in questi giorni vi stanno mettendo in crisi, sia per quanto riguarda il lavoro, che per quanto riguarda la questione economica. Avete infatti tante cose che vi frullano per la testa: siete sempre alla ricerca della sicurezza, non tanto in amore quanto nelle cose pratiche, come appunto l’ambito professionale. Qualcuno di voi potrebbe dover affrontare una crisi: forse sarebbe il caso di valutare alcune nuove possibilità, sul lavoro e non solo.

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA