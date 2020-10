Oroscopo Paolo Fox oggi 31 Ottobre 2020/ Previsioni per Vergine, Scorpione, Pesci e..

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di sabato 31 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Queste giornate potrebbero rivelarsi insidiose per quanto riguarda gli accordi, per questo sarebbe bene prestare particolare attenzione ai patti che vengono stipulati e non affidarsi troppo ai consigli che provengono dall’esterno. Eccezion fatta per qualche piccola difficoltà lavorativa ed economica però, questo fine settimana sembra garantire una buona energia. Toro: Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox durante questo fine settimana si potrebbe risentire di un po’ di stanchezza dovuta ad una situazione lavorativa intricata e confusa, ma la Luna nel segno e Venere in aspetto interessante sembrano invitare a concentrarsi sulle relazioni per riscoprire il piacere di un sentimento. Gemelli: Dopo un periodo ricco di difficoltà sul piano sentimentale, questo fine settimana potrebbe aiutare a riscoprire un amore: anche chi si è trovato nei giorni scorsi a dover affrontare una piccola crisi, potrà utilizzare questa occasione per risolvere alcune questioni che altrimenti sarebbero rimaste latenti. Cancro: Le giornate di questo fine settimana sembrano promettere qualche emozione in più, purché si riesca a mettere da parte alcune piccole difficoltà lavorative. In generale, questo sabato invita alla riflessione: dopo delle giornate abbastanza ricche di accadimenti, queste ore richiedono un’accurata analisi dei propri atteggiamenti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Finalmente sembra possibile godere di un po’ di serenità! Dopo alcune giornate ricche di problemi e una settimana piuttosto impegnativa, oggi e domani si potrà recuperare un po’ di tranquillità circondandosi di piacevoli compagnie e dedicandosi ad attività gradevoli. Vergine: Nonostante le numerose difficoltà portate da questo anno, per i nati sotto questo segno le opportunità continuano ad essere molte e queste giornate potrebbero regalare la forza necessaria a coglierle. Bilancia: L’analisi dell’Oroscopo Paolo Fox svela che dopo mesi di cambiamenti, confusione e timori, ora finalmente sembra possibile guardare al futuro con maggiore ottimismo, pregustando momenti speciali e sensazioni inaspettate. Le giornate di questo week end aiuteranno a recuperare dopo una settimana piuttosto pesante. Scorpione: La noia e la stanchezza che da giorni si fa sentire sembra ripercuotersi negativamente anche sulle ore di questo fine settimana, creando una forte agitazione. Per contrastare queste sensazioni sarebbe bene riuscire a prendersi qualche momento per se stessi, dedicando del tempo ad attività piacevoli e costruttive.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Una Venere favorevole sembra finalmente allontanare le difficoltà vissute durante l’ultimo mese, restituendo il desiderio di investire emotivamente in una relazione. Con l’arrivo del mese di Novembre sembra preannunciarsi molto positivo per le relazioni, ma sarà bene riuscire a chiarire alcune situazioni. Capricorno: Queste giornate sembrano segnate da un grande desiderio di riscatto nei confronti del destino, soprattutto dopo le ultime giornate di questa settimana. Se ci sono state controversie con persone nate sotto il segno della Bilancia o dell’Ariete, ora sarebbe bene riuscire ritrovare un po’ di serenità. Acquario: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi sembra registrare un lieve calo, dovuto anche alla riflessioni che stanno caratterizzando queste giornate. Anche chi crede di aver fatto un errore nel recente passato dovrebbe riuscire a superare la questione. Pesci: Con l’arrivo di Novembre sarà finalmente possibile recuperare alcune relazioni che si sono trovate a vivere momenti di crisi durante il recente passato, infatti, grazie a una Venere non più contraria, le emozioni sembrano recuperare valore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA