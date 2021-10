Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 31 ottobre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: il periodo deve essere dedicato al relax, in quanto l’agitazione del momento potrebbe generare solo ulteriore nervosismo. Qualcosa in ambito lavorativo ed economico non va nel verso giusto, ma il mese di novembre porta ottime novità in ambito sentimentale. La fatica del momento sarà comunque produttiva per chi avrà il coraggio di mettersi in gioco e rivalutare la propria attività lavorativa.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Cercate di sfruttare i primi giorni di novembre per capire se valga la pena portare avanti un determinato rapporto sentimentale. Il mese di novembre potrebbe portare nervosismo proprio alle coppie troppo instabili: per questa domenica dedicatevi alla vostra tipica diplomazia, ma senza strafare.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La noia di questi giorni vi turba, per cui questa domenica potrebbe risultare un po’ sottotono. C’è qualcuno in particolare che ritenete artefice della vostra monotonia, attenzione alla voglia di mettere in atto qualche piccolo dispetto. Avete bisogno di ritrovare la giusta grinta nonostante la presenza di Venere in opposizione, che ha in particolare determinato anche un periodo particolare in ambito sentimentale. Da novembre, però, le cose potranno migliorare discretamente.

