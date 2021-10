Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 31 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La domenica vi metterà in una condizione di riflessione soprattutto dal punto di vista economico. Qualcuno sta intraprendendo una strada particolare all’insegna del cambiamento; molti Leone infatti hanno vissuto un anno carico di novità in relazione alla propria carriera lavorativa. Continuate ad essere battaglieri e determinati, cercando di continuare a dimostrarvi affabili anche con le persone che vi circondano. Maggiore cautela unicamente nei rapporti con Acquario e Toro”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Sarà una domenica particolare a causa della Luna in posizione opposta. Dal punto di vista emotivo potreste avvertire qualche insicurezza più, soprattutto nell’intimità con il partner. Cercate di valutare tutto attentamente e con la giusta cautela. Il periodo è invece positivo per chi studia e per il lavoro in generale.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Chi ha avuto un inizio di settimana preoccupante e difficile dovrebbe cercare di recuperare un po’ di energie in questa giornata. Il modo migliore per superare il nervosismo è distrarsi, non date troppa importanza ad alcuni blocchi momentanei. Dal prossimo anno Giove nel segno garantirà ottimi momenti, basta solo avere la giusta pazienza per il periodo attuale. L’amore può compensare decisamente le preoccupazioni riguardanti il lavoro.

