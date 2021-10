Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 31 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Il periodo è positivo grazie all’arrivo di Venere per il mese di novembre. Siete molto timidi e chiusi quando si tratta di esternare le vostre emozioni, ma dal prossimo mese dovreste invertire la tendenza. Giove e Saturno contrari indicano la necessità di valutare meglio la propria posizione lavorativa, potrebbe essere il momento giusto per cambiare”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro deve concentrarsi maggiormente su ciò che desidera dai rapporti sentimentali. Tra novembre e gennaio dovrete necessariamente fare chiarezza e capire cosa portare avanti e cosa lasciare andare. Non pensate troppo al passato e cercate di andare oltre determinate situazioni: il rancore spesso può essere un’arma a doppio taglio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Da qualche giorno potreste essere tornati ad avvertire negatività. Ma da novembre con il ritorno di Venere nel segno ci saranno ottime novità. Chi ha subito una dura rottura tornerà a vivere grandi emozioni, basterà dimenticare il passato e dedicarsi anima e corpo al futuro e all’amore. Dimenticate le controversie che hanno riguardato sia la famiglia che il lavoro, sono in arrivo momenti conditi da sentimenti puri e sinceri, con ottimi risvolti anche dal punto di vista professionale”.

