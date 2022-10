Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Bilancia e Scorpione: stelle…

Cominciamo una giornata nuova con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete in questo periodo vive un forte stress ma rispetto a qualche anno fa, quando tutto era immobile, le cose vanno sicuramente meglio. Questa giornata è un po’ strana e bisogna fare attenzione in amore. Per il Toro ci sono tensioni e preoccupazioni: questo cielo porta con se qualche dubbio. La Bilancia non vive la giornata migliore della settimana: c’è agitazione interiore e situazioni complesse da gestire. Infine lo Scorpione, con un cielo che vede il segno protagonista: anche l’amore è tornato.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, tensioni e stress

Ariete, probabile che tu stia vivendo un momento di forte confusione già da ieri. In questo periodo nel cielo si legge un grande stress, perché avete tanti impegni. Gli obblighi di questi giorni fanno stancare, ma sono tutto sommato positivi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualche anno fa sembrava che nulla si dovesse muovere, mentre adesso sarete frastornati, ma certamente attivi. Attenzione in amore, perché questa è ancora una giornata strana.

Toro, ci sono piccole tensioni e preoccupazioni. Questo cielo, fino al 16 di novembre, porta qualche dubbio. Avere Mercurio, Venere e Sole in aspetto contrario significa che bisogna mettere a posto anche i conti. Se sono usciti dei soldi in maniera sbagliata oppure se c’è da mettere a posto un contenzioso, bisogna muoversi al più presto: alcuni nodi stanno per arrivare al pettine, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La giornata di oggi è migliore mentre domani potrebbe nascere qualche complicazione. Mettete in chiaro tutto e controllate anche le scadenze di bollette e pagamenti.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, agitazione

Bilancia, forse non è la giornata migliore della settimana, così come non lo è stata ieri. C’è una certa agitazione interiore che dev’essere messa in conto: in questo momento è importante tenere sotto controllo tutte le questioni, anche quelle di carattere economico. Sei una persona che deve dire ciò che pensa: se pensi che sia stata commessa un’ingiustizia, non riesci a star zitto. Se ci sono situazioni complesse da gestire, mercoledì sarà la giornata buona per parlare con persone che contano, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo cielo ti trova protagonista, con Sole, Mercurio e Venere. È tornato un amore, è tornata la voglia di amare. Queste stelle vanno indirizzate verso rapporti buoni: se ami una persona che non ti ricambia, se ti intestardisci su qualcuno che non merita la tua attenzione, sbagli, perché dovresti pensare più a te stesso! Considerando anche che giovedì e venerdì avremo un bellissimo cielo, è ora di recuperare le tue forze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











