Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario, Capricorno…

Iniziamo questa giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Per i Gemelli, la situazione è impegnativa ma certamente interessante. Forse c’è stato un litigio e in amore chi sta insieme da tempo dovrebbe frequentarsi di più perché c’è bisogno di intimità. Per il Cancro, a volte i traguardi sembrano sfuggire. In questi giorni comunque bisogna cercare di recuperare l’amore. Il Sagittario vivrà un ottimo novembre: questo segno ora ha bisogno di spazio per ritrovarsi. Per il Capricorno sono giornate importanti: saranno preludio di un grande 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 ottobre 2022/ Stelle di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro…

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, le stelle…

Gemelli, vivete una situazione più impegnativa ma certamente interessante. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia che bisogna evitare le situazioni imbarazzanti. Forse c’è un litigio per un futile motivo, per un gioco che non è stato capito, per un gesto sbagliato. Fatto sta che alcuni Gemelli, in questi giorni, si sentono fuori da un gruppo o devono dare spiegazioni che non vorrebbero dare. Chi sta insieme da tanto tempo dovrebbe frequentarsi un po’ di più e aprire di più al tempo passato insieme: l’amore ha bisogno di intimità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2022/ Pesci, Sagittario, Vergine, Gemelli: stelle…

Cancro, sei arrabbiato. Quando stai per arrivare al traguardo e stai per superarlo, arriva sempre quel piccolo problema, quel calo fisico o quell’ostacolo che non ti permette di fare quello che vorresti. Comunque per te ci sarà un premio entro metà novembre! Quello che non hai avuto, soprattutto agli inizi di ottobre, potrà arrivare molto presto. Inoltre, ricorda: più ci avviciniamo al prossimo anno e meglio sarà. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: impegnati un po’ di più e cerca di recuperare l’amore. In questi giorni non proprio semplici capirai davvero chi sono le persone che ti vogliono bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci: stelle

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, giornate importanti

Sagittario, finalmente arriva novembre che per te sarà un mese che porterà buoni auspici. Dopo un mese difficile a settembre e un ottobre speranzoso, e adesso arriva questo novembre. Soprattutto dal 16 in poi, ci saranno delle buone opportunità. Ora il Sagittario deve cercare di recuperare tranquillità: persino restare soli con sé stessi può essere difficile se non si sta bene. Amore? Quelli che stanno con un Sagittario non devono arrabbiarsi se il partner desidera prendersi un momento di svago senza di loro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo segno ha bisogno di spazio e calma e vuole riflettere bene su quelle che sono le priorità della sua vita. In coppia presto ci starà meglio.

Capricorno, sono giornate importanti. Sei nel pieno di uno sviluppo personale e lavorativo e avrai anche una settimana con Giove a favore. Quello che concludi fino al 20 dicembre è importante e sarà preludio e trampolino di lancio per un grande 2023, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore bisogna trovare un po’ di tempo per stare insieme, perché ci sono state troppe lontananze di recente.













© RIPRODUZIONE RISERVATA