Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Acquario, Pesci: i pianeti

Iniziamo questo lunedì e questa nuova settimana con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone deve essere più diplomatico ora nel rapporto con i capi perché forse qualcosa sul lavoro non va. In amore, meglio rimandare i discorsi. Anche la Vergine è agitata e nervosa ma arriveranno le soddisfazioni, anche in amore. Per l’Acquario c’è qualche agitazione di troppo e qualche preoccupazione: ora è meglio liberarsi di qualche peso. Infine i Pesci: per loro potrebbe nascere questo qualcosa di più importante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Bilancia e Scorpione: stelle…

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, agitazione

Leone, ci sono dissonanze planetarie. In questo momento, se sei ferito nell’orgoglio è inevitabile discutere. Tu sai di non saper tacere e quando pensi una cosa, la dici. Meglio cercare però di essere un po’ diplomatico, soprattutto nei rapporti con capi, collaboratori o colleghi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In caso di legami conflittuali in amore, sarebbe meglio rimandare ogni decisione al periodo dopo il 16 novembre.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre - 4 novembre 2022/ Previsioni per Acquario…

Vergine, ora sei un po’ agitato e nervoso, ma ti prenderai le tue soddisfazioni. Difficile manipolarti tu hai una grande consapevolezza di quello che vali, quindi puoi accettare dei cambiamenti o acconsentire, ma alla fine sai bene che se qualcuno ha cercato di farti del mare, la pagherà cara. I nati Vergine ora devono dedicarsi all’amore e alla famiglia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Quelli che sono soli da tempo devono guardarsi attorno.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, i sentimenti…

Acquario, queste stelle sono un po’ stridenti e potrebbero renderti un po’ agitato. C’è qualche preoccupazione e momenti di forte livore. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, si rischia di trascinare in amore o anche nelle relazioni qualche piccola incomprensione. Ora vorresti anche liberarti di qualche peso: in questo momento sarebbe opportuno mantenere una buona dose di serenità, anche nei confronti dell’ambiente esterno. Se c’è un problema, meglio risolverlo entro metà settimana.

Oroscopo domani 1 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Pesci, tra giovedì e venerdì potrebbe nascere qualcosa di importante. Potrebbe arrivare una bella risposta attesa da tempo o comunque una bella notizia. Superare difficoltà sentimentali e cercare un nuovo amore ora è possibile, così come superare carenze a livello affettivo. La cosa importante è quella di non tornare sui propri passi: non bisogna cercare di incollare i cocci rotti! In certi casi, è meglio voltare pagina, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA