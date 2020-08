Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni al top di oggi martedì 4 agosto 2020. I Gemelli devono approfittare della giornata di oggi che può essere buona anche per la presenza di un Mercurio che parla di miglioramenti sul lavoro. I prossimi tre giorni saranno confusi, quindi forse è il caso di fare quanto possibile già oggi. Il Cancro tra oggi e giovedì vivrà delle giornate molto interessanti. Agosto è un mese importante che permette di rivelare un sentimento a una persona alla quale si pensa da tempo. La Vergine è tra i segni favoriti in un 2020 comunque molto complicato. Nonostante ci siano delle onde alte c’è la forza e l’attenzione per riuscire a cavalcarle con intelligenza e personalità oltre che una punta di perseveranza. Il Sagittario è pronto a vivere una crescita interessante oggi anche se sarà un fuoco di paglia perché già domani ci saranno nuovamente problemi. Forse è il caso di sfruttare la giornata per raggiungere obiettivi interessanti e inseguiti da tempo.

Oroscopo amore: Il Cancro si troverà a vivere 72 ore molto intense per i sentimenti. Agosto è il mese in cui si potrà rivelare un sentimento importante. Alcuni sono innamorati addirittura da anni, ma non hanno ancora avuto la forza per venire fuori e dire quello che pensano. Venere però inizia un transito importante che potrebbe finalmente risvegliare la passione sopita ormai per lungo tempo. Il Leone spera di avere vicina la persona giusta. Non si è di solito pronti a chiedere aiuto, questo però diventa implicito se vicino c’è una persona in grado di dare soddisfazioni e piuttosto fidata. La Bilancia ha voglia di cambiare e vivere alla giornata è una cosa che non si ama fare ma che in questo momento sembra essere necessaria. I Pesci vivono un mese in cui hanno assolutamente bisogno d’amare, questo si rifletterà su quello che si andrà a fare con la voglia di tirare fuori passione e successivamente innamorarsi e vivere dunque emozioni. Serve però del tempo e prudenza per arrivare ai propri obiettivi.

Oroscopo lavoro: L’Ariete vive una giornata in cui è al centro dell’attenzione. Come tutti i segni di fuoco c’è la forza e il coraggio di affrontare le cose di pieno petto e non in maniera laterale. I Gemelli devono sfruttare questa giornata perché poi già da domani arriverà un po’ di confusione. Mercurio ha iniziato un nuovo transito piuttosto favorevole che potrebbe portare a dei miglioramenti decisamente interessanti a livello professionale. Il Leone nelle prossime 24 ore invece si troverà di fronte a delle piccole difficoltà da superare. I progetti poco chiari hanno creato pressione e ora devono essere affrontate con attenzione. C’è bisogno a fianco di persone di cui avere fiducia e che possono aiutare a realizzare i propri sogni. La Vergine è in grado di trarre soddisfazione anche da momenti complicati in un anno difficile per tutti ma dal quale alla fine si potrebbe uscire anche vincitori.



