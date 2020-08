Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2020/ Bilancia, Vergine, Leone, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2020: Bilancia e Vergine

Altri due segni sono nel mirino per l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia vive alla giornata ed è una cosa che non ama fare perché se c’è un segno che rivela spesso le sue ansie è questo. Quando non ci sono le idee chiare vi sentite fluttuanti come se da tempo voi vi trovaste a vivere in una bolla di sapone. Questa situazione di disagio combacia davvero con la voglia di cambiare vita o ambiente.

La Vergine è uno dei segni che può ottenere di più da questo 2020 difficile. Anche quando l’onda è alta la si può cavalcare, quando un surfista raggiunge la sua onda riesce a cavalcarla. Potete cavalcare la situazione e trarre beneficio da situazioni difficili. In amore agosto è migliore.

Oroscopo: Leone e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha 24 ore contrariate, dovete affrontare piccoli intralci e progetti poco chiari. Si spera che voi abbiate accanto la persona giusta perché, anche se voi non siete i tipi che chiedono aiuto, avreste bisogno di persone fidate. Alcuni di voi hanno riflettuto su questa cosa e l’amarezza maggiore è aver scoperto che molte persone hanno preso ma in cambio hanno dato poco.

Lo Scorpione è un po’ sottotono ma è pronto a liberarsi di pesi inutili. Come il Toro entro novembre siete pronti a fare della chiarezza sulle questioni di lavoro dove non sempre ma spesso ci saranno nuove opportunità. C’è chi di voi dovrà cambiare gruppo o ruolo. L’importante è cadere in piedi. Agosto è importante per i sentimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA