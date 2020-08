Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2020/ Gemelli, Toro, Ariete, Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta allo studio di due segni. I Gemelli devono approfittare di un martedì perché mercoledì e giovedì saranno confusi. Il nuovo transito di Mercurio favorevole parla di miglioramenti professionali. Per le persone che hanno avuto problemi c’è comunque una svolta. Avete tanto da dire e da fare. Ovviamente le previsioni dei singoli segni devono essere adattate a quello che capita. I segni di terra quest’anno andavano poi a livello mondiale c’è stata una crisi. I segni di terra però effettivamente vanno meglio. Lasciate perdere quello che avete attorno.

Il Toro in queste 24 ore ci sono tante cose da fare, avere dubbi a livello di soldi può comportare piccoli momenti di stress anche in famiglia. Se avete in mente dei progetti di lavoro il consiglio è di muovervi entro novembre.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete e Cancro

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete questo martedì è al centro dell’attenzione, come segno di fuoco voi non prendete mai le cose di lato ma affrontate in modo diretto. Questa crea sempre agitazione e può diventare un problema se questa tensione diventa rabbia. Ora bisogna stare attenti, agosto è un mese in cui bisogna ragionare bene sulle cose da fare e da non fare.

Il Cancro da martedì a giovedì vive tre giorni importanti ed agosto è il mese più bello per rivelare un sentimento. Molte persone sono innamorate da anni e però non hanno mai avuto la forza di rivelare certe sensazioni. Questa Venere interessante inizia un transito di grande potenza che potrebbe in ogni caso risvegliare la passione dei nati sotto questo sogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA