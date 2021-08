Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e arrivano grandissime novità per i segni di Aria. Per Acquario, Gemelli e Bilancia ci sono aggiornamenti rilevanti per la giornata di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, come evidenziato dall’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e miele con la rubrica Latte e stelle. L’Acquario deve risolvere alcuni problemi personali, mentre i Gemelli devono trovare il giusto equilibrio. La Bilancia, invece, tra amore e lavoro, deve fare attenzione…

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: serve lucidità in amore

Al momento sarà molto importante, per l’Acquario, risolvere problemi personali. La paura che l’Acquario ha di affrontare il futuro è pari alla curiosità che questo segno mostra sempre verso ciò che sarà. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox tutto quello che vivi o che fai entro l’autunno porterà innovazioni, ma è proprio di questo cambiamento che hai desiderio e paura, contemporaneamente. In amore, calma e sangue freddo: hai bisogno di avere accanto una persona che forse è lontana fisicamente, o psicologicamente.

Gemelli, momento particolare secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli in questa settimana non sono del solito umore. Poi se vinci una sfida, qualcuno avrà da ridire. Magari in questi giorni potrai anche staccarti da una persona che vuole comandarti a bacchetta e certamente questo non ti piace. Ricordo a tutti coloro che stanno con un Gemelli, che si tratta di un segno d’aria, quindi i Gemelli vogliono affrontare sì le preoccupazioni, ma hanno bisogno di un po’ di relax, di volare alti, di recuperare la fantasia: bisogna ritrovare il giusto equilibrio.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

La Bilancia ha la Luna favorevole e un consiglio che posso dare è di anticipare i tempi, cioè non rimandare a metà settimana ciò che magari si può fare adesso. Il cuore batte forte: la Bilancia, lo dico sempre, ha bisogno di una sorta di consenso, di recuperare qualcosa di positivo attorno, perché è vero che fa scelte autonomamente, è una persona forte, ma se sta in un clan, se si sente protetta, sta anche meglio. Secondo l’oroscopo Paolo fox in amore è strana la Bilancia perché cerca la solidità, il matrimonio, la convivenza e poi è attratta dalle trasgressioni: attenzione!

