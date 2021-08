Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Cisamo, ecco il nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Dopo un periodo di alti e bassi, c’è grandissima attesa per scoprire cosa dicono le stelle per i segni di Fuoco. Cosa devono aspettarsi Ariete, Leone e Sagittario? A questa enigmatica domanda ha risposto il celebre astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele con la rubrica Latte e stelle: l’Ariete può contare su una Luna favorevole, il Leone ha Saturno opposto, mentre il Sagittario deve fare il meno possibile…

Leone, le previsioni dell’oroscopo paolo Fox per l’amore

Il Leone deve cambiare e questo da una parte pesa, dall’altra stuzzica: certo è che la strada che hai fatto fino a oggi non è quella che farai domani e questo per destino, perché alcune situazioni si sono interrotte. Saturno opposto prima o poi deve funzionare: io dico sempre che si può rivelare anche nel lavoro, sostituendo qualcuno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la paura di fare meno degli altri o fare male è l’unico dubbio che ti assale di tanto in tanto. Recupera l’amore che sarà molto importante in questo periodo.

Sagittario, fai meno che puoi

Il Sagittario non è molto convinto nell’amore. Allora qui bisogna capire come interpretare questo cielo, perché magari c’è anche chi si è sposato da poco o vuole farlo, chi convive e allora c’è qualche ritardo nelle cerimonie, nell’organizzare le cose, o qualche dubbio in tema di soldi. A livello un po’ più emotivo, tutti coloro che hanno iniziato una storia di recente, sembrano un po’ agitati, poi chi ha due storie in ballo lo è ancora di più. Stando all’Oroscopo Paolo Fox questo è il momento peggiore per tradire, perché come si dice “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Fai meno che puoi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, la Luna è favorevole

L’Ariete questo mercoledì può contare sulla Luna favorevole. Secondo l’oroscopo Paolo Fox guardando le stelle delle prossime settimane molti si sentono meglio rispetto all’anno scorso. Poi l’Ariete si arrabbia e viene messo in mezzo a delle polemiche e questo è un altro discorso, però fisicamente, mi sembra un cielo molto più forte rispetto a quello della fine del 2020. Quindi anche chi ha affrontato un problema serio, magari un’operazione, oppure ha avuto delle difficoltà, si sente più energico. Poi che l’Ariete sia sempre un po’ arrabbiato lo sappiamo, perché prende tutto di petto. Tu sai che anche in amore certe cose non ti vanno bene. Una piccola preoccupazione riguarda il partner.



