Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

I segni di Terra possono contare su importanti aggiornamenti dall’oroscopo di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione per oggi, mercoledì 4 agosto 2021, e ci sono novità degne di nota per Toro, Vergine e Capricorno. Il Toro deve fare passi in avanti importanti in amore, anche arrivando a ricucire uno strappo, mentre la Vergine può affidarsi a un momento particolarmente felice, che va sfruttato pienamente. L’oroscopo di Paolo Fox, infine, fornisce alcuni consigli rilevanti ai Capricorno…

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

Oroscopo Paolo Fox:Toro, in amore puoi fare centro

Non devi perdere l’occasione di tornare in sella e l’amore può essere vincente. Luglio è stato un mese pesante ma agosto promette molto bene. Qui metto l’accento su quelle coppie che hanno avuto piccoli fastidi, anche di tipo economico, in cui uno dei due ha avuto problemi di lavoro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox è normale per il segno del Toro, segno di terra, pensare che quando qualcosa non va proprio bene dal punto di vista pratico, poi ci sia anche una ripercussione di tipo amoroso. Attenzione perché bisogna ricucire uno strappo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Che grande momento per la Vergine!

La Vergine è al top. Proprio perché questo è un periodo che permette di scegliere e intraprendere nuove strade, bisogna sfruttarlo, perché nel 2022 avremo meno opportunità. Quindi quello che bisogna fare adesso è raccogliere i frutti del periodo, cercare di stipulare accordi, contratti anche a lunga scadenza e anche fare una scelta: se devi vendere o acquistare, questo è un periodo che porta più vantaggio. Per quanto riguarda i sentimenti, sei veramente molto motivato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox solo se hai una storia un po’ ripetitiva, e al tuo fianco una persona che non dà stimoli, sei sottotono, ma insomma tu ce la metti tutta per reagire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, su con il morale

Se non pensi sempre alle circostanze negative, ovvero se non credi che comunque le cose che fai abbiano sempre bisogno di un ritocchino per andare bene, va meglio! Cerca di essere ottimista, non che tu non lo sia del tutto, ma a volte pensi che comunque, quando una cosa ti va bene, poi dovrai pagare lo scotto, perché appunto c’è stata una facilitazione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox scaricare responsabilità aiuta, portare avanti due progetti anche: ma attento a chi se ne approfitta o magari in questi giorni cerca di offrirti meno di quello che vali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA