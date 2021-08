Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Aggiornamenti significativi dall’oroscopo Paolo Fox? Certo che sì: oggi, mercoledì 4 agosto 2021, arrivano notizie buone e meno buone per Pesci, Scorpione e Cancro in amore, lavoro ma non solo… Il celebre astrologo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, nella consueta rubrica “Latte e stelle”, ed ha riportato gli aggiornamenti più importanti: i Pesci vivono un momento delicato, mentre lo Scorpione deve riscoprirsi. Il Cancro, invece, ha dalla sua un buonissimo periodo…

Che giornata sarà per i Pesci? Periodo non dei migliori secondo l’oroscopo Paolo Fox

Dagli inizi di questa settimana vivi qualche piccolo tormento, e qui bisogna capire in che modo lo vivi questo momento di stress, perché può esserci una piccola tensione e va bene, ma in casi gravi, soprattutto per coloro che hanno vissuto una separazione, o hanno avuto dei grossi problemi, questo è un periodo un pochino fragile. Secondo l’oroscopo Paolo Fox tu ti appassioni molto alle storie d’amore: il segno dei Pesci, quando e se tradisce, lo fa più per avere una sorta di ruota di scorta nella propria vita sentimentale, che per piacere vero e proprio. Questo per farvi capire quanto sia importante per il segno dei Pesci avere una persona di riferimento. Se in qualche modo questa persona non c’è o da qualche mese sono saltate alcune emozioni, sono andate perse, bisogna tentare di ricuperarle, ma è un momento in cui ti poni molti interrogativi e forse rimpiangi anche di non aver fatto delle cose quando era possibile farle. Nulla di grave, si recupera, il 2022 sarà un anno con Giove nel segno. Cura un po’ di più la forma fisica: caviglie, piedi e articolazioni sono punti deboli.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni del giorno per il Cancro

Sei molto ispirato e questo mercoledì è importante, perché la Luna nel segno regala quel batticuore, quel fervore, che può essere utile anche per vivere qualcosa di bello nelle prossime settimane. Secondo l’oroscopo Paolo Fox a livello economico, attenzione a qualche spesa che potrebbe riguardare la casa (un abbellimento, un arredo): questo è particolarmente vero per i più fortunati, cioè per le coppie che vogliono iniziare a pensare a un futuro insieme.

Scorpione, guarda al futuro

Non pensare al passato: quello che ti fa pensare al passato è la gente, perché è ovvio che se frequenti sempre la stessa gente è inevitabile che certi pensieri ritornino, e i luoghi. Ecco perché per molti Scorpione sarà importante frequentare altri luoghi, cambiare gruppo. Questo anche nel lavoro, magari nella stessa azienda. Secondo l’oroscopo Paolo Fox se questo non accade ci sarà un certo straniamento, tensione interiore. Ti senti in lotta con il mondo, come spesso capita quando vuoi fare delle cose importanti ma ci sono degli ostacoli.

