Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il giovedì

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Questa Luna nel segno regala una bella emotività. Quando c’è qualcosa che non va però, rischi di diventare tropo ansioso. Le coppie di lunga data è probabile che, negli ultimi mesi, abbiano dovuto rivedere il proprio rapporto: evitare la competizione e aumentare la condivisione aiuterà. Se poi proprio vogliamo scandire i tempi dell’amore con i ritmi delle stelle consiglio, se c’è una disputa o un problema, di aspettate il 10 prima di parlare.

Cosa devono attendersi Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Lo Scorpione è governato da Marte ed ecco perché vuole comandare: rappresenta il dominio, la battaglia. Molti registi famosi sono del segno dello Scorpione, perché ha la giusta dose di creatività e poi anche la capacità di farsi ascoltare, perché se uno Scorpione si arrabbia sono guai! Questa cosa è importante perché credo che possa darti uno spunto per farti capire come mai ti rivolgi agli altri dicendo “questo è giusto e questo è sbagliato”. Non è che vuoi fare il “regista” della vita degli altri, ma sai come sono le cose e ogni tanti ti arrabbi per farti valere. Prendi le cose con calma.

Sagittario: Luna favorevole, Giove favorevole e notizie importanti. Mi auguro che siano arrivate delle risposte già per questo autunno. I lavoratori a chiamata hanno già probabilmente ricevuto offerte per questo mese e i Sagittario già lo sanno quello che andranno a fare. Questo accade perché non ci sono limiti o barriere. Vivi bene quando sei a contatto con il mondo e l’amore è dalla tua parte!

