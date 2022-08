Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergne: previsioni

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 4 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì del Cancro

Cancro: È la giornata migliore per mettersi a discutere e le persone che in qualche modo tu hai messo al bando non devono tornare. Venere nel tuo segno parla di amore che può essere rappresentato dai familiari, dal partner, da amici, non importa! Una base ci vuole perché quando torni a casa stravolto, perché sul lavoro ne capitano di tutti i colori, forse addirittura devi formare una nuova squadra e fare cose diverse dal passato o sei in attesa di una risposta, hai bisogno di trovare qualcuno che ti abbracci.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine

Leone: Concentrate la vostra forza su queste giornate perché: il Sole è positivo, Venere lo sarà a breve e queste sono stelle che vi fanno splendere! Come se aveste la possibilità di lanciare una luce su tutte le situazioni della vostra vita, illuminando anche gli angoli più bui della vostra esistenza. È inevitabile, quando si è così “luminosi”, avere anche dei nemici e sono quelli che lavorano nell’ombra, quelli che non ti piacciono davvero: tu apprezzi molto di più uno che dice in faccia come stanno le cose e magari che si arrabbia con te, piuttosto che una persona che ti sorride davanti e poi dietro dice male di tutto, quindi questo un momento di grande interesse per farti valere.

Vergine: Più rigorosi, più forti, più logici: non avete più quella sensazione di avere una spada di Damocle sulla testa. Ci sono stati dei momenti in cui, tra fine giugno e metà luglio, c’è stato tanto da fare ma soprattutto a livello fisico non andava tanto bene. Costruire un futuro più certo adesso è possibile e io credo che anche sul lavoro tu possa avere al più presto delle soddisfazioni. L’amore? Quello lo devi anche un po’ cercare. Vorrei stuzzicare i separati da tempo, perché la Vergine è uno di quei segni che dopo una o due fregature, inizia a giocare in difesa e questo non va sempre bene.

