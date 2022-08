Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Arrivati a giovedì 4 agosto 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Giornata importante. Attenzione però alle relazioni che nascono in questo momento: Acquario single o separati forse è il caso di vivere amori passionali, ma part-time. Agosto è un mese che porta molta fatica e probabilmente anche qualche ritardo. Dico agli Acquario che hanno l’abitudine di fare tutto all’ultimo momento, di stare un po’ attenti, perché c’è il rischio di non dare i resti alle persone. Recupera fiducia nella tue capacità.

Cosa attende Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: In questi giorni, l’Acquario è troppo preso dagli eventi, troppo stanco, ci sono dei ritardi, delle iniziative che costano fatica. Tu ce la metti tutta, ma se vedi che alcune persone non osservano i tuoi progressi, oppure ritengono che tutto sommato tu o qualcun altro sia la stessa cosa, allora potresti davvero arrabbiarti. Sto parlando soprattutto degli Acquario in età matura che vorrebbero avere delle conferme. Calma e sangue freddo in amore, perché agosto è un mese un po’ particolare.

Pesci: Arrivano delle situazioni importanti che riguardano anche il lavoro, dove c’è da chiarire tanto. L’amore è importante e andrebbe rilanciato: bene con Scorpione, Toro e Capricorno. La tua sensibilità però è eccezionale e può capitare a volte di sentirsi offesi per una frase o magari di prendere tutto di petto. Cerca di scaricare qualche inutile tensione.

