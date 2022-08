Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 agosto 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Le previsioni per la giornata di giovedì 4 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: Questa Venere strana rivela una certa indecisione in amore o magari semplicemente un allontanamento fisico o psicologico da una persona. Non parlo di separazioni nette, anche se nei casi più gravi si potrebbe anche dire che c’è qualcosa che non va, ma in generale questo è un momento in cui la maggioranza dell’Ariete ha la testa piena di idee e di progetti, quindi tutto il resto va in secondo piano. Se c’è una persona che ti ostacola, ovviamente dovrai ridimensionarla.

Toro e Gemelli, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Sì ad un progetto, sì a delle novità, purché tutto sia certo e non tra le nuvole. Addirittura, di recente, ti è capitato di meravigliarti perché stai facendo le cose per bene, sei appassionato eppure ci sono delle persone che non sono del tutto convinte di ciò che fai oppure persone che hanno cercato di bloccarti, senza un motivo ben preciso. Parola d’ordine: duttilità.

Gemelli: Bello questo cielo e lo sarà ancora di più quando Venere sarà amica. Entrando nel dettaglio della tua vita: tutto quello che hai in mente è importante, ma bisogna fare una grande selezione. I Gemelli sono molto recettivi in tutti i settori, ma poi non si può fare tutto! Spesso ti rimprovereranno, soprattutto se hai un’attività libera, che voli di fiore in fiore e che non hai un progetto ben stabile nella tua testa. Vorrei che in questo momento tu ti concentrassi su qualcosa di importante.

