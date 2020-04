Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2020/ Cancro, Sagittario, Vergine, Scorpione

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile per Cancro e Sagittario

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni di Cancro e Sagittario. Il Cancro deve approfondire un rapporto, Saturno non è più opposto, deve dire quello che pensa. Quando ci sono situazioni così pesanti come ora alcuni segni vanno a fondo, si trovano a scoprire quello che c’è in fondo alla propria vita, se fino alla giornata di ieri o al mese scorso avete detto si non siete più pronti. Il Sagittario se deve dire le cose deve farlo oggi più che domani. Domenica è la giornata di grande pressione. L’agitazione riguarda anche le coppie arrugginite da tempo. L’amore da aprile conosce una revisione. Attenti solo se ci sono due storie diverse.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Vergine e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci può portare a studiare anche i segni di Vergine e Scorpione. La Vergine deve stare attenta nei rapporti interpersonali e familiari. Non si può dire che aprile e maggio siano mesi difficili per i sentimenti. Le relazioni però si trovano a essere particolari. Voi sapete che non si ama bene se non avete le spalle coperte. Volete avere le massime rassicurazioni. Non demoralizzatevi anche se in amore ci sono tensioni. Lo Scorpione ha avuto una giornata di pressione venerdì, però non tutti avete passato bene le feste di Natale. Una speranza all’orizzonte c’è. Anche se per il lavoro ci sono questioni da mettere in chiaro. Se si può darvi un consiglio però evitate stress inutili e tante situazioni di ora a fine giugno saranno diverse.



