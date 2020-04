Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2020/ Leone e Gemelli top, Acquario in lavoro e amore…

L’oroscopo di Paolo Fox torna in onda per oggi, 4 aprile, sulle frequenze della stazione radio LatteMiele. Partiamo dai segni che si possono considerare al top. L’Ariete è uno dei segni più positivi per questo weekend, pronto a sfruttare una Luna favorevole che si presenterà già dalle prime ore di oggi. Venere è nuovamente attiva e può dare una mano anche nel campo sentimentale. I Gemelli vivranno un aprile davvero molto interessante e intenso. L’inizio del mese sarà subito favorevole grazie alla presenza di una Venere positiva che si trascinerà in questo modo fino all’inizio di agosto. Anche per il Leone è un momento interessante con forza grazie alla presenza della Luna nell’orbita. Si è coraggiosi e molto attivi anche grazie a una Venere che nella giornata può dare subito qualcosa di più. Il lieve disagio che si sente dietro è dovuto alla presenza di un Saturno che rimane ancora in opposizione. Il grande revisore però potrebbe dare una mano a tagliare qualche ramo secco.

AMORE – Capitolo amore, ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vede nuovamente Venere attiva in maniera positiva e questo porta a una crescita dal punto di vista dei sentimenti. La Luna favorevole aiuta e presenta un weekend davvero molto interessante. Venere è anche nel segno dei Gemelli e lo sarà fino all’inizio di agosto prossimo. Questo porterà a maturare una forza importante anche nei rapporti che sembravano vacillare. La Bilancia è pronta a dare spazio ai sentimenti. Fin troppo spesso il segno si è trovato di fronte alla scelta tra lavoro e amore preferendo il primo al secondo, ora ha capito che non si può e non si deve fare così soprattutto perché Venere ora incita a farlo. L’Acquario è stanco e polemico, questo potrebbe portare a riversare tutto sul partner e dunque a creare dei problemi di non poco conto. Forse è il caso di gestire le proprie emozioni con maggiore equilibrio.

LAVORO – E per il lavoro? Anche a proposito di questo possiamo trovare alcune sfumature interessanti nell’oroscopo di Paolo Fox. La situazione astrologica dell’Ariete può portare a riaccendersi dei problemi dal punto di vista professionale. Nonostante la Luna favorevole in questo campo non ci si può considerare tranquilli. Il Toro è nervoso ma ha delle buone idee in mente che possono creare una crescita sotto diversi punti di vista. Lo Scorpione si troverà di fronte ad alcune questioni da mettere in chiaro con un rigore e una logica molto presente. Attenzione però a ritrovarsi di fronte alla superficialità che può portare a delle complicazioni poi non facili da gestire. I Pesci si trovano di fronte a un momento dove potrebbero ritrovarsi pronti a delle svolte dal punto di vista pratico. Si è carichi e comunque pronti a ragionare con attenzione su quello che si fa. Nonostante questo non si riesce ad essere presenti e a volte ci si complica tutto da soli.



