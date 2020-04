Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2020/ Toro, Leone, Bilancia, Capricorno

Oroscopo: le previsioni di oggi 4 aprile per Toro e Leone

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 4 aprile, ecco quanto detto per i segni di Toro e Leone. Il Toro è molto nervoso e il transito di Saturno dissonante provoca solo ritardi, Giove è favorevole e Saturno torna favorevole. Questo vuol dire che voi avete qualche idea in mente e magari avevate organizzato qualcosa con la persona che amate ma avete dovuto dire stop a certe cose. Potreste reagire male se le persone vi provocano. Il Leone oggi ha Luna nel segno, forza e ardimento, siete il segno dei coraggiosi e di tutti gli amanti e la Venere oggi vuole darvi di più. Peccato per un Saturno opposto che segnala disagio, soprattutto nel lavoro. Certe tensioni c’erano già dagli inizi dell’anno, forse qualcuno non è stato però riconoscente con voi nonostante quello che avete fatto.

Paolo Fox, oroscopo per Bilancia e Capricorno

Voltiamo pagina e sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per Bilancia e Capricorno. La Bilancia con Venere positiva può dare spazio ai sentimenti, uno dei mesi più pesanti per voi è stato febbraio. Tempo di emozioni e riscoperte del viver bene, A volte dall’anno scorso i rapporti genitori figli sono stati pesanti. Se ci sono dei contrasti è meglio avvicinarsi e se questo non è possibile è meglio che pensiate al relax. Il Capricorno nel fine settimana deve reagire alle provocazione, ma è più forte rispetto agli inizi della settimana. Potete avere occasioni in più. Chi era precario adesso avrà certezze, gli imprenditori possono fare anche delle scelte, si pensa che voi siate tra i segni forti di quest’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA