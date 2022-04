Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi, lunedì 4 aprile, richiamano l’attenzione degli appassionati di astrologia. In questo spazio ci occuperemo dei segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nello specifico, cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata odierna?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Per lo Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è arrivato il momento della riscossa! “Ricordiamo che, da domani, Venere inizia un transito importante. Magari lunedì e martedì risentirai ancora di qualche piccolo fastidio passeggero, perché esci da un marzo tosto, ma l’importante è andare oltre“, afferma l’astrologo. Aprile sarà, anche il mese degli affetti ritrovati, delle persone che non vedevi da tempo e finalmente potrai rivedere: insomma è un cielo che aiuta, anche se, dal punto di vista fisico sei un po’ provato e non sarebbe male rilassarsi un po’ oppure fare qualcosa che ti stanchi. “Lo dico anche ai più giovani: magari, se lo fate già, cercare di camminare un po’ di più, fare un po’ di sport, perché è importante scaricare la mente da tanti pensieri, ma anche affaticare un po’ il fisico, per aiutare un sonno migliore“, ha aggiunto. Molti Scorpione hanno vissuto un po’ di insonnia o comunque, da questo punto di vista, hanno vissuto alti e bassi. Passioni in corso.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi oggi? Questo cielo spinge ai sentimenti, anche part time! “Lo dico a chi si è separato, a chi è solo, magari anche a chi vuole vivere una piccola trasgressione: aprile porterà l’occasione e allora posso anche aggiungere che i Cancretti innamorati, o che vogliono innamorarsi, avranno veramente la voglia di lanciarsi in un sentimento importante“, afferma l’astrologo. In questo momento vinceranno soltanto i migliori, cioè quelli che davvero vogliono riconoscere un premio a loro stessi e soprattutto alla persona che incontreranno. Se già siete legati da tempo, non turbate la vostra unione solo perché non vi va di accettare le cose come sono. Crisi di gelosia, anche un po’ spettacolari, possono essere superate da una passione misurata e più intelligente.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “L’ambizione c’è, la passione pure e io spero che l’amore possa tornare ad essere bello: vogliamo dire meraviglioso? Troppo? Diciamo vivibile. Giove ancora nel segno per tutto il mese porta l’attenzione verso la casa, la famiglia, i cambiamenti. È proprio il tuo modo di amare, secondo me, ad essere già cambiato. Costruire attorno a sé un muro invalicabile verso coloro che, in passato, ti hanno fatto del male, è importante. Nuovi amori sempre molto passionali e intriganti e vi dico subito che venerdì 8 e sabato 9 saranno davvero di buon auspicio”.











