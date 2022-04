Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano anche oggi a caratterizzare il nostro risveglio, quello di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento esamineremo i segni di Aria, quindi le previsioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Se non vedete l’ora di scoprire le indicazioni per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 4 aprile 2022, allora non vi resta che proseguire nella lettura e capire se le stelle saranno vostre amiche o meno.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox con i Gemelli. Settimana un po’ strana, perché sono soprattutto le vicende familiari e sentimentali a subire un brusco contraccolpo. “Posso immaginare che tu abbia da dire delle cose a una persona non proprio affettuosa oppure che in famiglia, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo, possano esserci dei piccoli dissapori che bisogna cercare di superare. Ho detto più volte che i Gemelli, quando hanno un problema, di solito escono di casa ovvero cercano di stare altrove e di non pensare sempre e comunque a ciò che li turba. Non trascurate però, in amore, nessun segnale di debolezza“, afferma l’astrologo.

Ora scandagliamo le previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. In questo momento il cielo invita a superare eventuali contrasti che possono essere stati già vissuti. È possibile che ultimamente tu abbia dovuto occuparti un po’ di più della tua forma fisica ed è possibile che, in questi giorni, tu abbia dovuto riprogrammare tutta la seconda parte dell’anno. Per alcune questioni personali o piovute dall’esterno, tutto sta cambiando. La sfera sentimentale è comunque ben illuminata, mentre per quanto riguarda il lavoro, sarebbe meglio arrivare a una soluzione entro i primissimi giorni di maggio.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario conclude per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Periodo molto importante, frenetico, con una grande voglia di fare cose nuove e di mettersi in gioco in altre situazioni. Volete vincere una sfida, una battaglia a qualsiasi costo! Contate molto sulle vostre capacità e un po’ meno su quelle degli altri: sappiamo che l’Acquario è il segno dell’amicizia e dell’associazione, ma adesso conta di più l’azione diretta. Nuovi amori molto intriganti e aprile segna il ritorno della sensualità.











