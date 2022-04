Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2022/ Previsioni Ariete, Sagittario e Leone…

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti coloro che sono appassionati dell’astrologia. In questo spazio ci concentreremo sui segni di Fuoco, tramite le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Se siete curiosi di conoscere che cosa riserverà la giornata di oggi, lunedì 4 aprile 2022, ai nati Ariete, Sagittario e Leone, non vi resta allora che proseguire nella lettura per analizzare le indicazioni dell’astrologo.

Oroscopo domani 4 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni lavoro

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Ariete e Sagittario?

Partiamo subito con l’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dell’Ariete. La spinta delle stelle è tanta, così come la voglia di ripartire. “Più che guardare agli effetti di queste stelle, che naturalmente saranno variabili a seconda della persona che se ne alimenta, guardo alla voglia di riscatto che c’è dentro di te e su quella non si può tergiversare, perché non si discute. Forse te ne accorgi perché ultimamente, se qualcosa non ti va bene, non stai più lì in silenzio e in un angolo a pensare quant’è cattivo il mondo: nossignore, tu reagisci!“, afferma l’astrologo. Poi ci sono dei nuovi incarichi: lo dico soprattutto a chi ha già conquistato una certa fiducia presso un’azienda, perché è probabile che, proprio tra aprile e maggio, ti venga assegnato un compito molto speciale. Insomma, la personalità dell’Ariete si rafforza, la voglia di fare raddoppia e spero che anche l’amore torni protagonista.

Oroscopo domani 4 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore, salute

Spostiamoci adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox relative a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Se qualcuno ha tradito le vostre aspettative, non esitate ad allontanarvi. A volte, forse peccate di presunzione quando ritenete che le persone siano dipendenti da voi in amore, che abbiate un fascino talmente grande da stregare chiunque: è vero, perché siete persone molto attraenti, però attenti ai furbetti, a chi vi dice cose che non sono vere. Aprile è un mese in cui la verità viene a galla: bisogna stare attenti alla troppa sicurezza in sé stessi che porta spesso a vedere le cose troppo in grande, alle esagerazioni. Nel rapporto con gli altri, nel lavoro e in amore, bisogna fare finta di chiudere un occhio, sorvolare su qualche imperfezione o, come dicevo prima, chiudere con chi non merita la vostra presenza. Grande recupero da maggio!

Oroscopo domani 4 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni in amore

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Leone. “Giorno dopo giorno ci avviciniamo alla seconda parte dell’anno e poi al 2023: faccio un discorso a lunga scadenza, proprio perché vi state preparando a qualcosa di nuovo. C’è chi da poco ha sostituito una persona e adesso ti chiedi come andrà, come avrai lavorato, come ti sei comportato. Adesso lo saprai e secondo me bene, perché è notevolissimo il sostegno di circostanze fortunate, da maggio. Insisto ‘da maggio’, perché aprile è ancora un mese di preparazione, come se vi steste preparando a una svolta che è davvero dietro l’angolo“, afferma l’astrologo. Sarebbe, per molti di voi, lasciare certe tensioni e ambienti che non permettono di dimenticare. Evoluzioni in corso. La giornata di oggi può essere solo un po’ più faticosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA