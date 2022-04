Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 aprile 2022/ Toro, Capricorno e Vergine: amore e salute

Questo primo lunedì di aprile non può cominciare senza prima analizzare le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, che richiamano tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo in particolare dei segni di Terra, quindi delle indicazioni fornite dall’astrologo nel tradizione appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Nello specifico, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Capricorno e Vergine per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 4 aprile 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Toro e Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro prevede una settimana a metà strada, ma certamente in recupero rispetto al mese di marzo e qui si possono fare delle ipotesi: chi ha vissuto una crisi d’amore recupera e chi è solo può fare un incontro. È importante in questo periodo anche togliersi un sassolino da una scarpa: se qualcuno ha tentato di ridimensionarti, nell’ambito del lavoro, capirà di aver fatto un grave errore.

Cosa devono aspettarsi i Capricorno? Non potete pretendere la comprensione di tutti, di colpo, subito. In qualche modo il Capricorno ha vissuto nel terrore di non essere compreso. Ora bisogna assolutamente dare spazio all’amore, che protegge e che aiuta, anche a un’amicizia affettuosa e, sul piano lavorativo, parlare e farsi dare anche delle sicurezze per la seconda parte dell’anno. Con l’intraprendenza che vi contraddistingue, andrete sicuramente alla ricerca di una buona occasione.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra con la Vergine. In questa settimana dovranno tenere sotto controllo i nervi e non sarà facile. Di solito la Vergine è un segno che ha un grande self control e quindi resiste alla tentazione di liberarsi di qualche peso. Tuttavia, se guardo a giornate come quelle di martedì e mercoledì, credo che ci sia qualcosa da rivedere, forse le persone a cui hai delegato di fare qualcosa non ti obbediscono o magari semplicemente sei al centro di una piccola o grande indecisione che riguarda anche l’amore. È un cielo da prendere con le pinze, poi tu sei un razionale e alla fine riesci a liberarti da tutte le situazioni che ti stanno strette, però non aspettare gli altri e conta solo su te stesso.

