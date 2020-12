Oroscopo Paolo Fox oggi 4 Dicembre 2020/ Ariete, Vergine, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di venerdì 4 Dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Una Luna interessante sembra regalare qualcosa in più a questa giornata, ma i grandi miglioramenti si verificheranno a partire dal 17, quando Giove diventerà favorevole. Con l’arrivo del 2021 si inaugurerà una sfida importante utile a ricominciare in grande stile. Relazioni da rivedere. Toro: In questo periodo si potrebbe avvertire un certo senso di affaticamento e questa giornata potrebbe vedere qualcuno più nervoso del solito. La giornata di oggi invita a muoversi con cautela senza dare vita a conflitti che potrebbero peggiorare il clima di queste ore.

Gemelli: L’arrivo del 2021 porterà delle importanti novità, ma già a partire dalle prossime settimane, grazie a Giove e Saturno favorevoli, sarà possibile apprezzare qualche buona novità. Le grandi trasformazioni in atto aiutano a concludere le situazioni che non funzionano per inaugurarne di nuove. Cancro: La giornata di oggi sembra aprire un fine settimana alla ricerca di emozioni sincere. L’arrivo del 2021 restituirà nuovo vigore a tutte le iniziative, sarebbe bene però riuscire a prediligere sentimenti e rapporti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: Il transito della Luna sembra regalare una buona forza a questa giornata, nonostante alcuni ritardi che potrebbero ostacolare l’arrivo di alcune risposte legate all’ambito lavorativo. Spese in arrivo. Attenzione a non riversare le tensioni in amore. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante l’insoddisfazione che potrebbe interessare qualcuno durante queste giornate, questo anno sembra aver portato delle grandi occasioni e anche questa situazione astrologica garantisce ancora qualche successo. Novità in arrivo entro Dicembre.

Bilancia: Con l’arrivo del nuovo anno sarà possibile sfuggire alla condizione di stress che sembra caratterizzare queste settimane, ridisegnando la propria identità e cambiando punti di riferimento. Attenzione ai possibili problemi fisici portati da Marte in opposizione. Scorpione: In queste giornate potrebbe nascere un po’ di nervosismo, per questo sarebbe bene prestare attenzione a non dar vita a conflitti per questioni banali. Attenzione a non incaponirsi su una relazione che non va solo per soddisfare il proprio bisogno d’amore.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continuando l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox una Luna favorevole invita a trascorrere questo fine settimana all’insegna delle emozioni, senza preoccuparsi troppo dei progetti che negli ultimi tempi sembrano aver subito qualche rallentamento. Presto sarà possibile recuperare un buon ottimismo. Capricorno: Queste sembrano essere giornate dense di preoccupazione, per questo molti potrebbero tendere ad isolarsi. Presto sarà possibile interrompere le situazioni di cui non si è più soddisfatti, chiarire le questioni in sospeso e affrontare le questioni con maggior leggerezza.

Acquario: Le limitazioni imposte dalla situazione generale potrebbero pesare particolarmente per i nati sotto questo segno, tradizionalmente amanti della libertà, ma l’arrivo del 2021 e delle emozioni che porterà permetterà di rifarsi. Sebbene questo fine settimana sembri preannunciarsi abbastanza nervoso, sarebbe bene riuscire comunque a guardare al futuro con ottimismo. Pesci: La giornata di oggi potrebbe veder nascere una grande agitazione dovuta ad una situazione amorosa abbastanza confusa. Mercurio opposto sembra indicare alcuni dubbi che impediscono di sfruttare al massimo la presenza favorevole di Venere.



