Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Cancro, Pesci, Scorpione: che giornata sarà?

Come finirà la settimana per i segni di Acqua secondo l’oroscopo Paolo Fox? Il noto astrologo ha dato il suo verdetto con le previsioni per Cancro, Pesci e Scorpione relative alla giornata di oggi, sabato 4 dicembre 2021. Ne ha parlato sulle frequenze di Radio Latte Miele, facendo il punto della situazione dopo la lettura delle stelle. Ecco allora cosa devono aspettarsi per la giornata odierna questi segni…

Cancro, che giornata sarà…

Il Cancro dovrebbe cercare di dimenticare una settimana che secondo me è partita in maniera un po’ strana, agitata. Chi vuole ricevere un riconoscimento dovrà attendere secondo l’oroscopo Paolo Fox. C’è da dire che questo è un periodo un po’ strano nei rapporti interpersonali e probabilmente tanti Cancretti si chiudono in loro stessi e aspettano tempi migliori. Se in questi giorni qualcuno ti avvicina e ti chiede: “Ma che hai fatto? Perché stai così?” non ti stupire, perché inevitabilmente stai avendo degli atteggiamenti non tropo chiari.

Pesci, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

I Pesci devono iniziare a pensare a un 2022 di grande costruzione: pensa che proprio gli ultimissimi giorni di dicembre vedranno iniziare il transito di Giove nel tuo segno. Non è che dall’oggi al domani tutto tutto si risolve, però c’è più gusto nel fare le cose. Chi è innamorato fa grandi progetti: figli, casa, mentre chi non è più innamorato, chi è stato tradito o ha vissuto un periodo no, finalmente capisce che bisogna evitare atteggiamenti troppo orgogliosi e critici e che è importante ogni tanto anche in amore dimostrarsi guerrieri e vivere le relazioni nuove con grande impeto. Credo che queste 24 ore siano importanti, ma non devi tornare al passato o ripensare a vecchi trascorsi.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sullo Scorpione

Lo Scorpione secondo l’oroscopo Paolo Fox ha un cielo importante per un fine settimana che declina verso una domenica che, secondo me, è da segnare in rosso: chi ha qualche emozione da vivere, chi ha un incontro importante, non deve metterlo in un angolo. Spesso lo Scorpione dopo una situazione difficile pensa di poter vivere rapporti part time, ma alla fine non è mai così! Perché lo Scorpione si affeziona, perché può anche iniziare una storia pensando che tanto la gestisce e quando si stanca si allontana, ma poi non ci riesce. Se ti propongono di cambiare lavoro pensaci bene, prima di accettare. Avremo comunque un 2022 molto importante.



