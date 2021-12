Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Chi al top tra Bilancia, Acquario, Gemelli?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ci spiegano che giornata sarà per Bilancia, Acquario, Gemelli. Ed è molto importante per i segni di Aria. Il famoso astrologo ha fornito le sue indicazioni tramite le frequenze di Radio Latte Miele nel corso della consuete rubrica dedicata alle stelle. Cosa devono aspettarsi oggi, sabato 4 dicembre 2021? Stiamo per scoprirlo…

Bilancia, l’analisi dell’Oroscopo Paolo Fox

La Bilancia deve pensare all’amore come qualcosa di bello, di positivo, secondo Paolo Fox. I confronti a livello sentimentale devono essere sempre privi di qualsiasi tipo di incertezza. Ma è davvero così? Perché in questo momento credo che non siano pochi i nati sotto il segno della Bilancia che siano vittime di piccole dispute, agitazione. Meglio abbandonare ogni reticenza e desiderio di mettersi contro qualcuno. Magari non sei tu a sobillare gli animi, ma ti trovi in un ambiente un po’ pepato.

Acquario, che giornata sarà…

L’Acquario è forte, in un periodo che però secondo l’oroscopo Paolo Fox ogni tanto crea piccoli contrasti, perché nella massa l’Acquario non si riconosce e forse questa è la sua forza, perché deve fare sempre qualcosa che gli altri non fanno. In questo periodo è un po’ difficile sentirsi lontani da tutto e sappiamo che viviamo anche in una società che tende a omologare le persone: gli Acquario bisogna che si distinguano. Chi vive da tempo un rapporto di coppia avrà giorni di totale insofferenza, se questo partner non capisce l’esigenza dell’Acquario di fare cose nuove. Avere Marte contrario significa che non sempre sei tranquillo e quindi attenzione a giornate un po’ faticose.

Le previsioni sui Gemelli dell’Oroscopo Paolo Fox

In questo sabato i Gemelli sono un po’ spaesati e nervosi. Persino chi chiude una storia lo fa con consapevolezza ma soffre un po’, quindi nelle relazioni di coppia, d’amore, ci vuole un po’ d’attenzione. Io dico sempre che i Gemelli diventano pericolosi quando si annoiano, perché potrebbero stare accanto anche a una persona fedele e molto carina, però se si annoiano tutto il giorno e non hanno stimoli, alla fine cercheranno qualcuno che è meno attendibile, ma più divertente. Troppo potenti queste stelle che invitano ad abbandonarsi anche a nuovi sentimenti.



