Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Sagittario, Leone, Ariete: le previsioni

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, sabato 4 dicembre 2021, per fornirci le sue previsioni relative a Sagittario, Leone, Ariete. Occhi puntati, dunque, sui segni di Fuoco per capire che giornata sarà per loro. Il noto astrologo ha affrontato l’argomento nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, fornendo le sue indicazioni, preziose per capire i movimenti delle stelle. E allora rompiamo gli indugi…

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Chi al top tra Bilancia, Acquario, Gemelli?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Sagittario

Il Sagittario può avere un sabato di recupero per i sentimenti, per le relazioni, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Una storia potrebbe anche iniziare in maniera sbandata, con una persona che incontri sul lavoro o addirittura una persona lontana. Quanto piace al Sagittario mettersi alla prova in amore? Addirittura potremmo dire che più una persona è lontana e più è desiderabile. Un po’ perché il Sagittario è un sognatore e un po’ anche perché non ama controlli e vincoli. Eventuali questioni legali e problematiche lavorative potrebbero essere risolte in primavera. Quindi abbiamo un 2022 importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Cancro, Pesci, Scorpione: che giornata sarà?

Leone, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Oggi la Luna è favorevole per i Leone, sei forte, che fascino! Ti piace studiare i comportamenti degli altri e soprattutto di quelli che pensi siano un po’ più forti di te, per superarli. Paolo Fox ha detto che il Leone accetta sempre delle sfide e si migliora sempre di più. Addirittura è in cerca di rivali! Chi sta organizzando un matrimonio o un evento, subirà qualche ritardo. Rapporti un po’ bruschi con Acquario e Scorpione. Abbiamo un cielo importante in vista del 2022.

Ariete, che giornata sarà?

L’Ariete si trova in una situazione astrologica importante, non proprio risolutiva, perché abbiamo sempre questa Venere un po’ strana, però intanto il coraggio non manca, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Io sono convinto che tanti Ariete, negli ultimi mesi, hanno riguadagnato voglia di combattere: l’Ariete è sempre in combattimento, però ci sono dei momenti in cui cadono le braccia. Quante volte hai pensato nel passato di mollare tutto e invece adesso possono arrivare anche delle risposte: chi ha una causa in corso, chi ha una questione che è stata un po’ difficile da gestire, pare abbia già ricevuto delle buone notizie. La capacità di cambiare l’assetto di una relazione è un tuo grande talento: sfruttalo se necessario.

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox 3 dicembre 2021/ Ariete e Cancro al top, Vergine…

© RIPRODUZIONE RISERVATA